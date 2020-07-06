Підсумки роботи пробації на Запоріжжі за перше півріччя 2020року

Філія Центру пробації в Запорізькій області за кількістю осіб, які перебувають на обліку в підрозділах пробації, обіймає шосте місце по Україні. За специфікою діяльності підрозділи пробації не припиняли роботу й під час карантину.
Станом на 01.07.2020 року на обліку уповноважених органів з питань пробації філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області перебуває 3547 осіб, засуджених до покарань без позбавлення волі та щодо яких застосовано адміністративне стягнення у виді громадських, виправних та суспільно корисних робіт.
У розрізі видів покарання у Запоріжжі та області відбувають покарання 146 (5 %) від загальної кількості засуджених до громадських робіт, 15 (1 %) засуджених до виправних робіт, 109 (3 %) засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 2876 або 91 % перебуває на обліку служби пробації осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.
Окрім того, філія Центру пробації в Запорізькій області входить у десятку лідерів щодо кількості отриманих ухвал суду про складення досудової доповіді. Зокрема, від початку року на виконанні уповноважених органів з питань пробації у м. Запоріжжі та Запорізької області перебувало 638 таких ухвали. За звітний період підготовлено 568 досудових доповідей, що становить 89 % від кількості відповідних ухвал. Примітно, що у 70 % вироків суду, які надійшли на виконання, враховано висновок досудової доповіді, що свідчить про довіру судів Запорізького регіону до можливостей пробації відповідного регіону.
У напряму пенітенціарної пробації проведено заходи щодо підготовки осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з метою трудового і побутового влаштування таких осіб за обраним ними місце проживання. Так, стосовно 221 (83 %) засуджених питання їх проживання після звільнення вирішено позитивно, щодо 132 (92 %) засуджених підрозділи центру зайнятості підтвердили сприяння з питань трудового влаштування їх після звільнення та стосовно 114 (72 %) осіб орган соціального захисту населення підтвердив сприяння у наданні соціальних послуг засудженим у разі їх звернення.
Для сприяння органу пробації у здійсненні нагляду за засудженими та проведенні з ними соціально-виховної роботи структурні підрозділи пробації Запорізчини співпрацюють із 23 волонтерами пробації. В цілому 29 підрозділів Запорізького регіону (84%) мають партнерську мережу («банк ресурсів»), що 100-відсотково покриває потреби клієнтів пробації.
У м. Запоріжжі в рамках проєкту «Заради життя: якісні інтегровані послуги з ВІЛ, туберкульозу, та вірусного гепатиту С для людей в конфлікті з законом» на базі Комунарського районного відділу пробації діє консультативний кабінет для надання послуг клієнтам пробації з виявлення небезпечних хвороб. Спочатку року до Кабінету звернулось 53 особи. З метою виявлення ризикованої поведінки та підозри на захворювання з 37 особами проведено скринінгове анкетування, з 50 клієнтами проведено тестування швидкими тестами. Усі клієнти з ризикованою поведінкою перебувають під супроводом фахівців Благодійної організації «Мережа 100 % життя. Запоріжжя». На сьогодні організація розширила коло скринінгу та тестування суб’єктів пробації й в першому півріччі здійснила виїзди до Кам’янсько-Дніпровського, Великобілозерського та Хортицького районних підрозділів.
Детальніше про впровадження пробації в Запорізькій області дивіться за посиланням Пробація України Probation in Ukraine та https://www.probation.gov.ua/
Філія Центру пробації в Запорізькій області