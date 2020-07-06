У першому півріччі запорізькі платники поповнили держбюджет на 3,7 мільярда

З початку року до державного бюджету від платників Запорізького регіону надійшло 3 мільярди 744 мільйони гривень податків і зборів (без даних великих платників, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). У порівнянні з першим півріччям минулого року надходження зросли на 168 мільйонів гривень або на 4,7 відсотка. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Майже половину доходів державної скарбниці сформувала сплата податку на додану вартість – 1,8 мільярда, що на 190 мільйонів або майже на 12 відсотків більше, ніж торік.
Запорізькі роботодавці і мешканці області спрямували 972,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, збільшивши відрахування до минулорічних показників на 51,8 мільйона або на 5,6 відсотка.
Також від платників надійшло 308,5 мільйона гривень військового збору, це на 12,6 мільйона або на 4,3 відсотка перевищило дані шести місяців минулого року.
Крім того, компанії і організації регіону перерахували 388 мільйонів гривень податку на прибуток, майже 138 мільйонів гривень рентної плати за користування природними ресурсами, 67 мільйонів гривень екологічного податку.
Головне управління ДПС у Запорізькій області