40 українців виграли стипендії Програми ЄС Erasmus+ на навчання в магістратурі в університетах Європи

40 українців з-поміж 2452 стипендіатів з усього світу розпочнуть навчання на спільних магістерських програмах Erasmus Mundus в університетах Європи за фінансової підтримки Програми Європейського Союзу Erasmus+. Переможці конкурсу стипендій цього року представляють 142 країни з 6 континентів.
«Українські студенти програми Erasmus Mundus виконують роль “амбасадорів”, або “дипломатів”, які просувають і підтримують Україну в Європі. Після закінчення навчання вони змінюватимуть Україну на краще, допомагаючи своїй країні прямувати європейським шляхом», – підкреслив посол Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні.
33 жінки і 7 чоловіків із Києва, Одеси, Запоріжжя, Харкова, Дніпра, Острога, Полтави та інших регіонів планують розпочати своє навчання на спільних магістерських програмах Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Degrees) із серпня-вересня цього року у найкращих університетах Швеції, Естонії, Фінляндії, Італії, Іспанії, Ірландії, Нідерландів, Франції, Бельгії, Сполученого Королівства, Португалії, Австрії та Німеччини.
Цього року українські студенти обрали наступні теми магістерських програм: урбанізація, глобалізація та гендерні дослідження; наномедицина та суспільне здоров’я; туризм, культура, медіа та мистецтво; інженерія та ІТ; економіка та підприємництво; кліматичні зміни тощо.
Усього на конкурс 2020 р. від України подали 256 заявок з-поміж 29 145 заявок від кандидатів із 180 країн світу. Таким чином, разом з Україною до ТОП-20 країн, які показали високі результати під час конкурсу, входять: Бангладеш, Бразилія, Китай, Колумбія, Єгипет, Ефіопія, Індія, Індонезія, Іран, Казахстан, Мексика, Непал, Нігерія, Пакистан, Філіппіни, Росія, Іспанія, США та В’єтнам. Крім того, 950 заявок подали кандидати з країн Східного партнерства (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія та Молдова), з яких 115 кандидатів отримали фінансування. І знову Україна здобула найвищу кількість стипендій серед країн Східного партнерства. Дізнайтеся більше в інфографіці.
Починаючи з 2014 року, 248 українських студентів взяли участь у спільних магістерських програмах Erasmus Mundus – 234 магістри та 14 аспірантів.
Додаткова інформація:
Erasmus+ – це Програма Європейського Союзу на період 2014–2020 рр., що підтримує проєкти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді і спорту.
Спільні магістерські програми Erasmus Mundus – це унікальні магістерські програми, що розроблені партнерством університетів мінімум із двох країн Європи, які надають стипендії кандидатам з усього світу та покривають витрати на навчання, трансфери, візу, страхування та щомісячну стипендію в 1000 євро тощо. Окрім основних освітніх програм студенти мають можливість відвідувати мовні та інші курси, а також дізнатись більше про країни Європи, їхні традиції та культуру разом з одногрупниками з усього світу.
За додатковою інформацією звертайтеся до Національного Erasmus + офісу в Україні (проєкт ЄС): www.erasmusplus.org.ua