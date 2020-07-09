Автоматизація процесів виробництва: 8 причин не відкладати на завтра

Автоматизована система управління виробництвом може допомогти сучасному бізнесу досягти високих рівнів продуктивності і ефективності промислового розвитку без безпосереднього втручання людини при одночасному підвищенні якості продукції компанії і її основного прибутку. При цьому системи автоматизації виробництва практично не вимагають участілюдини в управлінні цими системами і в роботі виробництва в цілому. ці системи MES часто виконують виробничі операції зборки, обробки, перевірки або роботи з матеріалами на виробництві.Крім усього вищевказаного, програми АСУП мають і інші функції, які визначають їх високу популярність в Україні.Ось про них і поговоримо з вами нижче.
Підвищена безпека на робочому місці
Перенесення деяких небезпечних завдань на автоматизовані машини може зробити робоче місце більш безпечним. Сьогодні автоматизація на виробництві з метою підвищення контролю і безпеки умов праці стала одним з пріоритетних напрямків багатьох підприємств. З їїдопомогою робочі місця співробітників стали більш безпечними та комфортними.
Зниження витрат
Процес автоматизації також позитивно впливає і на оплату праці. Інвестиції в автоматику для АСУ можуть допомогти замінити ручні операції і таким чином знизити зростаючі витрати на оплату праці.
Підвищення продуктивності праці
Система управління виробничими процесами може виконувати завдання більш ефективно, ніж ручні операції. автоматизувавши технологічний процеси, можна якісно і продуктивно підвищити продуктивність праці і загальний темп виробництва.
Скорочення кількості ручних завдань.
Програма автоматизації виробництва може скоротити кількість повторюваних, утомливих або нудних операцій для співробітників. Додатково вона може виступати як ефективний засіб розстановки і вибору пріоритетних завдань на підставі аналізу та статистичних даних підприємства.
Можливість виконання складних ручних завдань
Існують певні виробничі операції і процеси, які неможливі без участі машин. І ось тут на допомогу приходить автоматизація процесів виробництва.
Наприклад, це може бути:
- швидке створення прототипів за допомогою графічного моделювання;
- розробка складних поверхонь за допомогою програмованих логічних контролерів (ПЛК) або систем з числовим програмним управлінням;
- інтегроване виготовлення схем.
Ці процеси висувають особливі вимоги до мініатюризації, точності і геометрії, які неможливо виконати вручну. Тому автоматизація виробництва в Україні без перебільшення можна назвати незамінним процесом.
Підвищення якості продукції
Автоматизація виробництва знижує частоту шлюбу фракцій, а автоматизовані операції виконуються з більшою узгодженістю і однорідністю.