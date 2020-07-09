Четвірка ведучих «Ранку на Суспільному»: хто вони?

У травні Суспільний мовник провів відкритий кастинг ведучих нового інформаційно-пізнавального міжрегіонального ранкового шоу. 67 учасників пройшли онлайн-тестування, 13 найкращих з них були запрошені на відеоспівбесіди із командою проєкту.
Сьогодні знайомимо вас із четвіркою переможців відбору, що готуються до старту «Ранку на Суспільному» вже за тиждень.
Антоніна Антоша: «Ми хочемо відкривати нашу країну по-новому для її ж громадян»
Антоніна Антоша понад 6 років працює в прямому ефірі: веде новини, інтерв’ю, авторські проєкти і токшоу. За цей час вона працювала на телеканалах UATV, UBR, ТРК “Ера”, ICTV, Інтер, СТБ, Київ.
За словами Антоніни, позиція ведучої міжрегіонального ранкового шоу на Суспільному зацікавила її, адже це ноу-хау, якого ще було на наших екранах.
«Ми розкриваємо і об’єднуємо всі регіони, команди зі всіх філій Суспільного постійно на зв’язку. Ми хочемо відкривати нашу країну по-новому для її ж громадян. Я давно хотіла спробувати себе у форматі ранкового шоу. Адже до цього я багато років працювала у новинах. Це особливий темп, дуже серйозна інформація, яку так чи інакше ти пропускаєш через себе. Захотілося чогось доброго, світлого, ділитися гарним настроєм і цікавими історіями», — розповіла Антоніна Антоша.
Антоніна каже, що особлива відповідальність ранкового шоу прокидатися разом із глядачем. Саме від ведучого залежить, у якому настрої він потім продовжить свій день.
«Мені імпонує, що наше шоу — це жива бесіда. Нещодавно я познайомилася зі своїм колегою, з яким ми працюватимемо разом у кадрі. Це неймовірно цікава людина, з яким цікаво спілкуватися і в ефірі, і у житті.
Дуже люблю починати щось з нуля, бути на самому старті. Разом із командою бачити, як починає складатися цей пазл — це мене надихає», — поділилася Антоніна Антоша.
Кожен з ведучих ранкового шоу готуватиме власні рубрики. Для Антоніни це стало можливістю розповісти історії сильних жінок.
«Я особисто розповідатиму про сильних жінок України. Про тих жінок, що змогли про себе заявити, про бізнес-вумен, про тих, яку змогли правильно збалансувати особисте, професійне життя і власну соціальну активність, про тих, хто зробив Україну відомою. Вони варті того, щоб про них розповідали», — каже Антоніна.
У «Ранку на Суспільному» Антоніна Антоша працюватиме у парі з Олександром Єльцовим.
Олександр Єльцов: «Я хочу використати свій досвід, набутий в найбільшій інформаційній агенції світу, і допомогти глядачам критично сприймати новини та не губитися в інформаційному просторі»
Олександр Єльцов почав свою журналістську кар’єру на Хмельницький ОДТРК «Поділля-Центр», що тепер є регіональною філією Суспільного — UA: ПОДІЛЛЯ. З 2017 року працював у ґданському офісі інформаційної агенції REUTERS. Досвід прямоефірних програм Олександр отримав у ранковому шоу, новинах і журналістських розслідуваннях.
На його думку, поєднання мережі кореспондентів зі всіх регіонів країни у виробництві ранкового шоу — це чудова можливість побачити, якою багатогранною і цікавою є Україна.
«Коли я працював на обласному телебаченні, то помітив, що багато історій заслуговують бути показаними по всій Україні, натомість національні канали переважно показували сюжети з Києва. Я щасливий, що тепер буде платформа, де журналісти Суспільного з кожного куточку нашої держави зможуть розповісти історії свого регіону не тільки місцевим глядачам. Мені здається, що це має зблизити українців і змусить подивитися на власну країну свіжим поглядом», — розповів Олександр Єльцов.
Він зізнається, що як і глядачі Суспільного, з радістю дізнаватиметься, чим і як живуть українці в різних регіонах, адже чотири роки мешкав за кордоном.
«У певний момент я зрозумів, що хочу повернутися в Україну і бути ближчим до родини, старих друзів, своїх традицій та культури. Я довго придивлявся, де б міг реалізувати свої навички та досвід. І коли побачив інформацію про створення нової міжрегіональної ранкової програми, то зрозумів – це те, що я шукав. Робота на Суспільному — це можливість для мене повернутися додому і взяти участь у створенні якісного програмного продукту для глядачів», — каже Олександр.
Особиста рубрика, яку готуватиме Олександр Єльцов для «Ранку на Суспільному» буде присвячена перевірці на достовірність фактів та новин.
«У REUTERS минулих три роки я займався перевіркою автентичності візуальних матеріалів, які з’являлися в соціальних мережах, стверджуючи, що зображують ті чи інші події. Також я займався перевіркою фактів на достовірність. Я хочу використати свій досвід, набутий в найбільшій інформаційній агенції світу, і допомогти глядачам критично сприймати новини та не губитися в інформаційному просторі», — сказав Олександр.
Антоніна Антоша й Олександр Єльцов працюватимуть почергово, через тиждень з іншою парою ведучих — Олесем Гарджуком і Ольгою Топольницькою.
Олесь Гарджук: «Життя — це шлях постійного самовдосконалення, і тільки шукаючи нові виклики, я можу рухатися вперед»
Олесь Гарджук має журналістську освіту та досвід прямоефірного ведення новин й інтерв’ю на міжнародному телеканалі UATV English і радіо «Вголос».
Нове міжрегіональне ранкове шоу на Суспільному для Олеся — це чудова нагода щоранку говорити з мільйонами українців про найважливіше, найцікавіше і найпізнавальніше.
«У роботі журналіста для мене важливо пірнати в деталі, проявляти здорову професійну цікавість до кожної теми, а ще динамічно і неупереджено її висвітлювати. Я хочу, щоб це ранкове шоу стало найкращим початком дня для кожного українця.
Прямі ефіри для мене — це завжди відповідальний виклик і насолода. І для того, щоб їх проводити цікаво і динамічно, доводиться у студії забувати про своє життя, перевтілюватися у телеглядачів, бачити їхніми очима та відчувати їхніми серцями. Життя — це шлях постійного самовдосконалення, і тільки шукаючи нові виклики, я можу рухатися вперед», — поділився Олесь Гарджук.
Для власної рубрики на ранковому шоу Олесь Гарджук обрав тему кіно.
«Я вірю, що хороше кіно змінює світ. Перед екраном ми плачемо і сміємося, дискутуємо і сперечаємося, іноді навіть дратуємося і вимикаємо на середині. Але в цей момент до нашого мозку закрадається переосмислення. Українське фільмовиробництво перебувало у довгому занепаді: це був рів, з якого ми сантиметр за сантиметром виповзали впродовж довгих років. Але тепер нашим стрічкам та режисерам аплодують найвибагливіші критики у Каннах та Берліні. Українці повинні знати про це», — сказав Олесь.
У прямому ефірі Олесь Гарджук працюватиме в парі із Ольгою Топольницькою.
Ольга Топольницька: «Можливість зустрічати день з усією Україною неабияк надихає та мотивує»
Ольга Топольницька має шестирічний досвід роботи у прямих радіоефірах на станціях Рекорд ФМ, Радіо клуб, Житомирська хвиля, що згодом стала частиною Суспільного радіо. Також Ольга працювала ведучою новин і ранкової програми на житомирських телеканалах C-TV і СК1. У 2018 році Ольга Топольницька приєдналася до команди Суспільного мовника UA: ЖИТОМИР у ролі редакторки та ведучої суспільно-політичних програм «Тема дня» і «Звіти наживо».
«Робота із командою в усіх регіонах країни — це велика відповідальність! Розуміння того, що до створення кожної програми залучена така велика кількість людей є значним стимулом виконувати свою частину обов’язків максимально професійно. Але це не єдиний виклик у цьому проєкті. Це кардинальна зміна звичного ритму життя! — розповідає Ольга Топольницька. — Нове місто, новий і вражаючий своїми масштабами колектив. Навіть, прокидатися о 4-5 ранку — це вже виклик для мене, бо в період карантину звикла лишень засинати о цій порі. Проте я точно можу сказати, що ранкова програма — це найцікавіший проєкт у роботі на телебаченні. Це недоспані ночі, які з надлишком компенсуються живими, справжніми емоціями, на які здатен тільки ранковий ефір. «Ранок на Суспільному» — це можливість зустрічати день з усією Україною, що неабияк надихає та мотивує».
Унікальністю Суспільного мовника Ольга називає чесність цього медіа.
«Думаю, кожен цінує в людях саме цю рису, то чому ж має бути по-іншому, коли мова йде про телебачення та радіо?», — зазначила вона.
Для «Ранку на Суспільному» Ольга Топольницька готуватиме рубрику, яку поки для себе називає «Експерименти».
«Чи можливо прожити без пластику та поліетилену? Чи легко відмовитися від продуктів тваринного походження та стати веганом? Який результат отримаєш, якщо користуватимешся лише домашньою косметикою за рецептами наших бабусь? Чи можливо відучити дитину від гаджетів? Відповіді на ці та багато інших питань можна буде знайти у моїй рубриці. Кожен експеримент триватиме місяць, після чого підбиватимемо підсумки з експертами, психологами, дієтологами та косметологами», — поділилася Ольга.
Нагадаємо, філії Суспільного в умовах карантину працюють як єдина міжрегіональна платформа.
Фотографувала Анастасія Мантач