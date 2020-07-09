Справу запорізького агропідприємства, яке ухилилось від сплати 7 мільйонів гривень ПДВ, розглядатиме суд

Слідчі податкової міліції Запорізької області під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, вчиненого групою осіб з числа службових осіб і засновників сільськогосподарського підприємства Запорізької області.
Встановлено, що службові особи сільгосппідприємства, діючи за попередньою змовою, надали завідомо неправдиві звітні відомості щодо площі орендованих земельних ділянок, обсягів постачання та відсотку питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів і послуг за 2015 рік. Такі дії призвели до безпідставного поширення на підприємство спеціального режиму оподаткування у сфері сільського господарства. У підсумку підприємство умисно ухилилось від сплати ПДВ на суму 7 мільйонів гривень.
У подальшому зазначені кошти були легалізовані шляхом здійснення фінансових операцій у виробничих цілях.
Під час досудового розслідування накладено арешт на транспортні засоби і сільськогосподарську техніку агропідприємства, а також корпоративні права підозрюваного загальною вартістю 2 мільйони гривень.
У червні 2020 року до суду направлено обвинувальний акт відносно керівника зазначеного підприємства.
Варто зауважити, що у грудні минулого року до суду направлено обвинувальний акт відносно іншого учасника вказаних кримінальних правопорушень – попереднього керівника цього ж підприємства, який на теперішній час розглядається судом.
Головне управління ДФС у Запорізькій області