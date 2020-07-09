Три тисячі запоріжців отримали офіційну роботу, а бюджети – майже 6 мільйонів гривень

З початку року запорізькі податківці разом із представниками інших контролюючих структур і органів влади проводили серед роботодавців інформаційну роботу, спрямовану на легалізацію найманої праці та заробітної плати. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, за результатами роз’яснювальних заходів три тисячі громадян були офіційно працевлаштовані.
У першому півріччі за підсумками діяльності робочих груп при податковій службі регіону та органах виконавчої влади і місцевого самоврядування керівники підприємств і підприємці добровільно легалізували 2846 робітників. Їм виплачено 14,2 мільйона гривень доходів, а це, в середньому, 4723 гривні на одного працівника. Додаткові надходження до бюджету склали 5,8 мільйона гривень, зокрема, 2,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, 3,1 мільйона гривень єдиного внеску та 200 тисяч гривень військового збору.
Наголошуємо, що за використання найманої праці з порушенням трудового та податкового законодавства, передбачена відповідальність, у тому числі, адміністративні та фінансові санкції. Наприклад, за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час або за виплату зарплати без нарахування та сплати єдиного внеску та податків доведеться сплатити штраф у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника.
Головне управління ДПС у Запорізькій області