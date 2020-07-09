Центри зайнятості Запорізької області відновлюють особистий прийом громадян

З 07 липня поновлюється особистий прийом клієнтів безпосередньо у приміщеннях Запорізької обласної служби зайнятості. Прийом здійснюватиметься обов’язково із дотриманням всіх санітарних та протиепідемічних заходів відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України.
Проте, до офіційного завершення карантину, зареєструватись як безробітний громадянин може трьома шляхами. Потрібно вибрати один із зручних для себе спосіб.
1. Звернутись особисто до центру зайнятості ( зверніть увагу, що прийом громадян буде обмежений санітарними нормами). Ознайомитись з переліком необхідних документів можна за посиланням http://surl.li/dwel
Або обрати один із двох онлайн способів, при яких потрібно заповнити або написати власноруч лише дві заяви – про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю. Бланки тут: https://is.gd/6wW4ph та https://is.gd/o8O5Cg.
2. Надіслати заяву про надання статусу безробітного на електронну пошту центру зайнятості, де буде зручно обслуговуватися;
3. Надіслати заяву за допомогою онлайн-порталу державних послуг Дія
Також нагадуємо, що безробітні, які були зареєстровані під час карантину онлайн, повинні при особистому відвідуванні центру зайнятості надати оригінали своїх документів.
Директор Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік запевняє: «Поступово підприємства, що зупиняли свою роботу під час карантину відновлюють свою роботу та потребують кадри. За період карантину за сприяння служби зайнятості були працевлаштовані 10,6 тис. осіб. Фахівці служби зайнятості готові до роботи з нашими клієнтами у звичному режимі з обов’язковим дотриманням відповідних санітарних заходів».
Додаткову інформацію можна отримати
у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47