У Запорізькій області з’явилося шість тисяч нових підприємців і компаній

У першому півріччі власну справу започаткували 6405 платників податків, з яких 5597 фізичних осіб-підприємців та 808 суб’єктів господарювання-юридичних осіб. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з аналогічним періодом минулого року спостерігається позитивна динаміка відкриття бізнесу – кількісні показники зросли на 1438.
Лише у червні поточного року фахівці податкової служби зареєстрували 160 юридичних осіб та 1135 ФОПів.
Усього станом на 1 липня на обліку в податкових органах перебувають 123287 платників, що більш ніж на дві тисячі перевищує показники 2019 року. Так, в регіоні працюють 71217 підприємців та 52070 підприємств, організацій і установ.
Крім того, упродовж січня-червня в Державному реєстрі фізичних осіб було зареєстровано 5978 громадян.
Нагадаємо, для зручності платників на сайті ДПС розміщені форми заяв, у тому числі, про взяття на облік. Їх можна переглянути та завантажити за посиланням: https://tax.gov.ua/elektronni-formi-dokumentiv/reestratsiya-ta-oblik-platnikiv/.
Також для представників бізнесу і громадян функціонує Електронний кабінет платника (https://cabinet.tax.gov.ua). Він дає можливість користуватися десятками сервісів, зокрема, задекларувати доходи, отримати довідку про доходи, замовити реєстраційний номер облікової карти, внести зміни до Державного реєстру фізичних осіб, укласти договір про визнання електронних документів, вести і подавати звітність до ДПС, переглядати і друкувати бланки податкової звітності, формувати запити і отримувати витяги щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами та багато іншого.
Головне управління ДПС у Запорізькій області