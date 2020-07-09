Запоріжці поповнили місцеві бюджети більш ніж на чотири мільярди гривень

У першому півріччі запорізькі платники податків спрямували до місцевих скарбниць регіону 4 мільярди 382 мільйони гривень (не враховуючи дані великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, це на 90 мільйонів гривень більше, ніж було сплачено у січні-червні 2019 року.
Понад 66 відсотків доходів бюджетів забезпечили надходження податку на доходи фізичних осіб – з початку року від роботодавців і громадян надійшло 2 мільярди 917 мільйонів, що на 155 мільйонів або на 5,6 відсотка більше, ніж торік.
Представники підприємництва і сільськогосподарського виробництва направили до скарбниць майже 662 мільйони гривень єдиного податку, збільшивши відрахування до минулорічного рівня на 50,2 мільйона або на 8,2 відсотка.
На третьому місці серед найбільших платежів – плата за землю, якої за шість місяців перераховано 423,8 мільйона, зокрема, від СГД-юридичних осіб громади отримали 361,7 мільйона, від фізичних осіб – 62,1 мільйона.
Підприємці і підприємства торгівлі сплатили 80,5 мільйона гривень акцизного податку з реалізації підакцизних товарів, що на 7,4 мільйона або на 10 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Крім того, компанії регіону спрямували 80 мільйонів гривень рентної плати за використання природних ресурсів (води, надр та ін.), 67 мільйонів гривень податку на прибуток, 57 мільйонів гривень екологічного податку тощо.
Головне управління ДПС у Запорізькій області