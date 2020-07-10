Онлайн-конференції для вчителів

Онлайн-конференції для вчителів

З огляду на існування накопичувальної системи профпідготовки, онлайн конференції на освітній платформі Наурок, пропонують ідеальний формат демонстрації інновацій – онлайн-конференції вчителям.

Онлайн-конференції – інструмент, що допомагає вчителям вирішувати такі завдання:

  • представляти свої інноваційні педтехнології, що забезпечують поліпшення якості результатів навчаються в умовах реалізації федеральних державних освітніх стандартів;
  • проводити апробацію розроблених прийомів ведення навчального процесу з аналізом їх результативності;
  • удосконалювати науково-методичну діяльність в дошкільному закладі, в загальноосвітній або спортивній школі, коледжі, будинку творчості та ін.

  • Освітній проект “Наурок” запрошує зареєструватися на участь в безкоштовної онлайн-конференції для вчителів працівників дошкільних освітніх організацій, початкових і середніх класів, а також викладачів середньої професійної та додаткової освіти. Бажаючі з будь-якого регіону можуть проявити себе в презентаціях досвіду on-line, а для цього потрібен лише комп’ютер або планшет з підключенням до мережі інтернет.

    Переваги

    Популярне спілкування online дозволяє викладачеві, який проводить заняття, вибудовувати діалог зі слухачами, які перебувають на самих різних територіях, в продовження online-сеансу. При цьому на основі віддаленого доступу проводиться не тільки лекція, а й індивідуальні консультації, аргументація думок, дискусія.

    Вам пропонується комплекс трансляції педагогічних нововведень:

    • якість послуг – тьюторамі, модераторами і провідними науково-практичних педконференції є великі вчені, заслужені фахівці в галузі психолого-педагогічної науки;
    • актуальна інформація – робота в дійсному часу включає знайомство із щойно опублікованими документами, статистичними даними, результатами останніх досліджень і методичних рекомендацій;
    • економічність – онлайн-конференції для вчителів функціонують цілий рік безкоштовно;
    • комфортність – слухачі беруть активну участь в форумі on-line і потім отримують доступ до всіх матеріалів даної події для постійного використання цілодобово;
    • надання документів загальноросійського зразка – після закінчення онлайн-конференцій вчителям вручається електронне свідоцтво про участь.

    Популярні online-форуми допомагають самовдосконалюватися, бути серед важливих і цікавих подій.

    Для Вас оновлюється тематика заходів відповідно до змін в нормативно-правовій базі та новими тенденціями в педагогіці.

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