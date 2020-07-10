З огляду на існування накопичувальної системи профпідготовки, онлайн конференції на освітній платформі Наурок, пропонують ідеальний формат демонстрації інновацій – онлайн-конференції вчителям.
Онлайн-конференції – інструмент, що допомагає вчителям вирішувати такі завдання:
- представляти свої інноваційні педтехнології, що забезпечують поліпшення якості результатів навчаються в умовах реалізації федеральних державних освітніх стандартів;
- проводити апробацію розроблених прийомів ведення навчального процесу з аналізом їх результативності;
- удосконалювати науково-методичну діяльність в дошкільному закладі, в загальноосвітній або спортивній школі, коледжі, будинку творчості та ін.
Освітній проект “Наурок” запрошує зареєструватися на участь в безкоштовної онлайн-конференції для вчителів працівників дошкільних освітніх організацій, початкових і середніх класів, а також викладачів середньої професійної та додаткової освіти. Бажаючі з будь-якого регіону можуть проявити себе в презентаціях досвіду on-line, а для цього потрібен лише комп’ютер або планшет з підключенням до мережі інтернет.
Переваги
Популярне спілкування online дозволяє викладачеві, який проводить заняття, вибудовувати діалог зі слухачами, які перебувають на самих різних територіях, в продовження online-сеансу. При цьому на основі віддаленого доступу проводиться не тільки лекція, а й індивідуальні консультації, аргументація думок, дискусія.
Вам пропонується комплекс трансляції педагогічних нововведень:
- якість послуг – тьюторамі, модераторами і провідними науково-практичних педконференції є великі вчені, заслужені фахівці в галузі психолого-педагогічної науки;
- актуальна інформація – робота в дійсному часу включає знайомство із щойно опублікованими документами, статистичними даними, результатами останніх досліджень і методичних рекомендацій;
- економічність – онлайн-конференції для вчителів функціонують цілий рік безкоштовно;
- комфортність – слухачі беруть активну участь в форумі on-line і потім отримують доступ до всіх матеріалів даної події для постійного використання цілодобово;
- надання документів загальноросійського зразка – після закінчення онлайн-конференцій вчителям вручається електронне свідоцтво про участь.
Популярні online-форуми допомагають самовдосконалюватися, бути серед важливих і цікавих подій.
Для Вас оновлюється тематика заходів відповідно до змін в нормативно-правовій базі та новими тенденціями в педагогіці.