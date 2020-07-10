Передплатіть «ПравдаЗП» ( «Запорізька правда») онлайн!

Передплатіть «ПравдаЗП» ( «Запорізька правда») онлайн!

Доступ в інтернет і 3–5 хвилин часу — все, що потрібно вам, щоб передплатити наше видання онлайн. 

 

Щоб оформити передплату онлайн: 

  1. Зайдіть на https://peredplata.ukrposhta.ua/.
  2. У полі пошуку введіть назву «Запорізька правда» чи «ПравдаЗП» або індекс видання (21708, 21707).
  3. Вкажіть період, впродовж якого хочете отримувати видання. 
  4. Оформте замовлення. Для цього вкажіть ПІБ замовника, поштову адресу, за якою потрібно доставляти періодику, номер телефону та email, на який надійде лист-підтвердження замовлення.  

 

* Вартість та індекс видання для передплати на території Донецької та Луганської областей, що підконтрольні українській владі, можуть відрізнятися. 

 

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