Передплатіть «ПравдаЗП» ( «Запорізька правда») онлайн!

Доступ в інтернет і 3–5 хвилин часу — все, що потрібно вам, щоб передплатити наше видання онлайн.
Щоб оформити передплату онлайн:
- Зайдіть на https://peredplata.ukrposhta.ua/.
- У полі пошуку введіть назву «Запорізька правда» чи «ПравдаЗП» або індекс видання (21708, 21707).
- Вкажіть період, впродовж якого хочете отримувати видання.
- Оформте замовлення. Для цього вкажіть ПІБ замовника, поштову адресу, за якою потрібно доставляти періодику, номер телефону та email, на який надійде лист-підтвердження замовлення.
* Вартість та індекс видання для передплати на території Донецької та Луганської областей, що підконтрольні українській владі, можуть відрізнятися.