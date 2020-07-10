Платникам ПДВ: подання таблиці даних може убезпечити від зупинення реєстрації податкових накладних

Таблиця даних платника податку – це зведена інформація, що подається платником ПДВ до податкового органу, щодо:
кодів видів економічної діяльності платника податку згідно з Класифікатором видів економічної діяльності,
кодів товарів згідно з УКТЗЕД,
та/або кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України.
Оскільки Таблиця – це інформація про специфіку діяльності платника ПДВ, то вона може бути подана без факту зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН.
Таблиця з поясненнями розглядається комісією регіонального рівня протягом п’яти робочих днів та приймається рішення про її врахування або неврахування.
Якщо Таблиця даних податковим органом враховується, то в подальшому, коли за результатами перевірки податкових накладних/розрахунків коригування визначено, що у них відображена операція з товаром за кодом згідно з УКТЗЕД та/або послугою за кодом згідно з ДКПП, які зазначені у Таблиці, то реєстрація таких податкових накладних не зупиняється.
Отже, подання Таблиці може убезпечити суб’єкта господарювання від факту зупинення реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування за ідентичними операціями, оскільки у разі правильного заповнення Таблиці та її прийняття податковим органом, у подальшому реєстрація податкових накладних із зазначеними кодами згідно з УКТЗЕД/ДКПП не зупинятиметься.
Тобто, таблиця даних платника податку на додану вартість допомагає попередити блокування ПН/РК при незбігу кодів придбання товарів/послуг і кодів постачання (виготовлення) товарів/послуг з УКТ ЗЕД / ДК 016-2010.
Зверніть увагу, що після подання Таблиці, надалі при складанні ПН/РК, коди товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з ДКПП мають вказуватися на рівні тих знаків (цифр), які зазначені в поданій Таблиці.
Таблиця даних платника податку подається з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність, щодо сплати податків до бюджетів, рекомендовано зазначити економічну складову отримання доход та інформацію щодо основних постачальників та покупців за основними напрямками роботи.
Рекомендовані документи:
Штатна чисельність, середня заробітна плата ;
Відомості щодо основних засобів; звіт 20-ОПП;
Складський облік (інвентаризаційні описи), оборотно-сальдові відомості.
Додатково для сільськогосподарських підприємств:
Наявність земельних ділянок;
Статистична звітність (29 сг, 4сг, 21 сг, 37сг, 10 мех).
Порядок подання Таблиці передбачений п. 2, п. 4, п. 12 – 16 “Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних”, затвердженого постановою КМУ від 11.12. 2019 № 1165.
Головне управління ДПС у Запорізькій області