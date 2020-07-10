У колективах запорізької податкової проведено понад півсотні роз’яснювальних заходів і три службові перевірки

У першому півріччі проведено три службові перевірки щодо причетності посадових осіб податкової служби регіону до вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією. У результаті факти недотримання законодавства знайшли своє підтвердження, в одному випадку інформацію було направлено до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.
Також співробітники підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції розглянули шість повідомлень щодо причетності посадових та службових осіб ГУ ДПС у Запорізькій області до вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією.
Крім того, в колективах органів ДПС було проведено 13 лекцій на антикорупційну тематику. Серед 40 кандидатів, які претендували на зайняття вакантних посад у податковій службі, організовані роз’яснювальні заходи стосовно дотримання вимог Закону України “Про запобігання корупції”.
Протягом січня-червня фахівці відділу з питань запобігання та виявлення корупції проводили індивідуальні консультації для працівників служби щодо дотримання норм антикорупційного законодавства.
Головне управління ДПС у Запорізькій області