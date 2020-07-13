МИСТЕЦЬКІ ОБРІЇ: Спинилось літо на порозі

Саме рядки з вірша Максима Рильського, винесені в заголовок, спливли в пам’яті, щойно переступила поріг виставкової зали Запорізької організації Національної спілки художників України. Численних шанувальників образотворчого мистецтва, серед яких було багато молоді, зібрала нова експозиція «Арт-літо». Майже 50 авторів представили понад сто творів у різних жанрах і техніках.
Веселка, ливні й «Три слони»
Тема літа заполонила залу буйством кольорів і різноманіттям жанрів малярства. Кожен міг знайти твори на свій смак: пейзажі й портрети, акварелі, натюрморти й скульптурні композиції, вироби з кераміки й текстильні колажі. Більшу частину експозиції художники створили цьогоріч, але можна було побачити й роботи попередніх років, зокрема, пейзажі «Маки» Олексія Куденка й «Плавні» та «Промінь» Юлії Півень-Фоміної, два портрети «Синє око» і «Сон принцеси» Валентина Рекуненка, натюрморт «Літні квіти» та пейзаж «Бердянські Лиски» Євгена Прокоф’єва. Володимир Симчук, котрий працює в галузі декоративної скульптури, представив свої вироби «Три слони» й «Ваза». Лариса Жолудь надала керамічні твори «Зелена неділя» і «Тур».
Цьогорічне літо запам’яталось як неймовірною спекою, так і ливнями. Після одного з таких дощів над Запоріжжям утворилася райдуга. Художник Микола Боровик її не тільки побачив, перебуваючи в районі Південного житлового масиву, а й зобразив у творі «Веселка над містом». Олександр Жолудь показав інший куточок цього ж району, відтворивши мальовничу його частину із приватними будиночками, що зливаються з природою. А заслужений художник України Анатолій Якимець написав пейзаж «Веселка серед квітів».
Літо часто називають красним. Саме такі позитивні емоції викликав «Текстильний колаж» Тетяни Власенко. Усі ж барви літа передала в своєму творі Оксана Власенко.
Із молодих художників привернув увагу «Натюрморт» Мартина Кулагіна – випускника Запорізького вищого професійного училища. 18-річний митець брав участь у трьох обласних виставках, тож став повноправним членом молодіжного об’єднання ЗО НСХУ. Під час урочистого відкриття виставки голова молодіжного об’єднання Ганна Височина вручила йому посвідчення.
Акварелі Ірини Гресик і кераміка Олександра Шкалікова
У день відкриття виставки свій день народження відзначала голова ЗО НСХУ Ірина Гресик. Із цієї нагоди в малій залі організували її персональну виставку. В експозиції – абсолютно нові акварелі, створені під час пленерних подорожей Індією, Індонезією і Непалом.
В Індії художниця побувала вже вдруге. Уперше разом із друзями-митцями вона відвідала південну її частину й творила з натури. Тоді ці роботи увійшли до експозиції акварельних і графічних робіт в одній із трьох зал персональної виставки в Мистецькому центрі «Шоколадний будинок» у Києві 2015 року. Цього разу Ірина брала участь у Міжнародному мистецькому пленері у Джайпурі, відвідала також Делі. В індійському циклі серія творів знайомить із буденним життям індусів, одягом, архітектурними спорудами, зокрема, й культовими.
– Під час обох подорожей до Індії мене вразив одяг людей, – розповіла Ірина. – Вони вдягають національне вбрання не тільки на свята, а й щодня. У ньому приваблює надзвичайна колористика. Якби наші жінки мали в одязі таку кольорову гаму, це вважали б як несмак. А їм це пасує, відповідає природі й архітектурі.
Деякі акварельні сюжетні ескізи художниця виконала вже вдома, перебуваючи на карантині. У пригоді стали численні світлини, що вона робить під час подорожей. У деяких із цих фото, на думку Ірини, більше емоцій, яких не завжди побачиш під час позування людиною в студії. Вона дуже полюбляє фіксувати вуличні сценки.
За словами мисткині, в цій поїздці вона мала можливість познайомитись із мусульманським регіоном Індії. Джайпур – жваве місто із численними вузенькими вулицями. Дуже багато різноманітного транспорту, тут же бродять корови. Біля магазинів протягом дня спілкуються містяни. Саме в такому галасливому місці й творила Ірина одну зі своїх робіт «Старий храм».
В експозиції вразили твори із зображенням гір. На одному з пейзажів – активний стратовулкан Бромо, що на острові Ява (Індонезія). Це не найвища вершина масиву Тенггер (2329 метрів), але найвідоміша. Ірина побувала на цій вершині. А в Непалі вона здолала перевал Торонг-Ла, що розташований у гірському масиві Аннапурна у Великих Гімалаях на висоті 5416 метрів над рівнем моря.
Картини Ірини Гресик доповнили керамічні твори Олександра Шкалікова, який також був у складі групи під час подорожі в Непал й Індонезію.
Віра Середа