Театральний фестиваль «Казки України» переходить у онлайн формат

Театральний фестиваль «Казки України» переходить у онлайн формат

Третій Всеукраїнський театральний фестиваль «Казки України» запрошує до участі дитячі на юнацькі колективи.

Культурне життя України вирує, не зважаючи на масштабну пандемію COVID-19. Наприкінці серпня у Бердянську відбудеться ІІІ Всеукраїнський відкритий театральний фестиваль дитячих та юнацьких колективів «Казки України». Відповідно до викликів часу, подія переведена у онлайн формат. Таке нововведення дозволить випробувати нові інструменти спілкування глядачів і театрів та отримати цікавий досвід всім учасникам.

Засновником фестивалю, як і у попередні роки, виступає громадська організація «ФОРУМ-АРТ». Заручившись підтримкою Українського культурного фонду, члени ГО зуміли адаптували театральний фестиваль до нових умов и перенести його зі сцені клубу «Маяк» у Бердянську до Всесвітнього Павутиння.

28, 29 і 30 серпня 2020 року з майданчиків клубу «Маяк» у Бердянську, студії Суспільного Запоріжжя та локації у Києві будуть вестися трансляції. Заплановані обговорення вистав в рамках  онлайн-конференцій, майстер-класи, круглі столи, тощо. Взяти участь у подіях зможуть усі охочі, які пройшли просту та швидку процедуру реєстрації.

Подивитися вистави колективів-учасників фестивалю зможуть глядачі у будь-якому куточку світу, адже записи постановок будуть опубліковані на офіційному на YouTube-каналі «Казок України». Більше того, є можливість проголосувати за той спектакль, який найбільше сподобався. Найкраща за версією глядачів вистава отримає спеціальний диплом – «Приз глядацьких симпатій».

Особливо приємно, що завдяки підтримці УКФ цьогоріч участь у фестивалі та всіх його активностях безоплатна для всіх охочих.

Наразі триває збір заявок на учать у фестивалі. Крайній термін для подачі анкет – 25 липня 2020 року.

До складу журі фестивалю увійшли відомі митці на знавці театру:

Олена АЛЕКСЄЄВА, членкиня журі

художній керівник Театру поетичної пісні, керівник гуртка авторської пісні Запорізького міського палацу дитячої та юнацької творчості, художній керівник Всеукраїнського відкритого дитячо-юнацького фестивалю-майстерні авторської пісні «Сонячний зайчик», лавреатка Міжнародних фестивалів Авторської пісні, Фестивалю-конкурсу на вищу театральну нагороду Придніпров’я «Січеславна», Премії ім. І. С. Паторжинського Українського фонду культури; членкиня Національної спілки театральних діячів України, членкиня ГО «ФОРУМ-АРТ».

 

Наталія ІГНАТЬЄВА, членкиня журі

драматургиня й театрознавиця, літературна редакторка, лавреатка Фестивалю-конкурсу на вищу театральну нагороду Придніпров’я «Січеславна», Міжнародного конкурсу романів, кіносценаріїв, п’єс та пісенної лірики «Коронація слова», фіналістка Дев’ятого міжнародного освітнього фестивалю «Тиждень актуальної п’єси», лавреатка Стипендії президента України; членкиня Національної спілки театральних діячів України, голова ГО «ФОРУМ-АРТ».

 

Сашко ЛІРНИК, член журі та почесний гість

казкар-лірник, сценарист і кіносценарист,  актор, телеведучий, автор телепрограм, волонтер; володар багатьох відзнак, у тому числі – ювілейної відзнаки «200 років з Дня народження Т. Г. Шевченка» за внесок у розвиток української культури, ордена «За заслуги» ІІІ ступеня та нагороди Генерального Штабу ЗСУ «За заслуги перед Збройними Силами України»; заслужений працівник культури України.

 

Наталя ПЕТЕН-СТУПАКОВА, членкиня журі

художник-постановник Запорізького муніципального театру танцю, лавреатка Фестивалю-конкурсу на вищу театральну нагороду Придніпров’я «Січеславна»; членкиня Національної спілки театральних діячів України, членкиня ГО «ФОРУМ-АРТ».

 

Віктор ПОПОВ, голова журі

режисер, актор, педагог, театральний продюсер, співзасновник і художній керівник Запорізького муніципального театру-лабораторії «VIE» (1994-2011 рр.), співзасновник і художній керівник І-IV Відкритого фестивалю сучасного театру і кіно «Золота Хортиця» (2005-2007, 2010 рр.), лавреат Гран-прі Фестивалю-конкурсу на вищу театральну нагороду Придніпров’я «Січеславна», премій у галузі культури й мистецтва, заслужений діяч мистецтв України; член Національної спілки театральних діячів України, член ГО «ФОРУМ-АРТ».

 

Засновник фестивалю: Громадська організація «ФОРУМ-АРТ»

за підтримки Українського культурного фонду.

 

Партнери:

Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька обласна рада, Департамент освіти і науки ЗОДА

Бердянська міська рада, відділ культури Бердянської міської ради

Видавничий дім «Кераміст»

Копі-центр «Рибка»

 

Генеральний інформаційний партнер:

СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ (Суспільне Запоріжжя та Українське радіо Запоріжжя).

 

Інформаційні партнери:

Інформаційна група «Pro100»: ТРК «ЮГ», Газета «Бердянские ведомости», Азовская волна 106.FM, PRO.berdyansk.biz

Газета «МИГ»

Газета «Запорізька правда»

 

Наші контактні дані:

Сторінка у Фейсбуці: https://www.facebook.com/ForumArt.zp/

Адреса для заявок: e-mail: kazky.ukrayiny@gmail.com

 

Ольга Донік

Культура