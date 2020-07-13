Театральний фестиваль «Казки України» переходить у онлайн формат

Третій Всеукраїнський театральний фестиваль «Казки України» запрошує до участі дитячі на юнацькі колективи.
Культурне життя України вирує, не зважаючи на масштабну пандемію COVID-19. Наприкінці серпня у Бердянську відбудеться ІІІ Всеукраїнський відкритий театральний фестиваль дитячих та юнацьких колективів «Казки України». Відповідно до викликів часу, подія переведена у онлайн формат. Таке нововведення дозволить випробувати нові інструменти спілкування глядачів і театрів та отримати цікавий досвід всім учасникам.
Засновником фестивалю, як і у попередні роки, виступає громадська організація «ФОРУМ-АРТ». Заручившись підтримкою Українського культурного фонду, члени ГО зуміли адаптували театральний фестиваль до нових умов и перенести його зі сцені клубу «Маяк» у Бердянську до Всесвітнього Павутиння.
28, 29 і 30 серпня 2020 року з майданчиків клубу «Маяк» у Бердянську, студії Суспільного Запоріжжя та локації у Києві будуть вестися трансляції. Заплановані обговорення вистав в рамках онлайн-конференцій, майстер-класи, круглі столи, тощо. Взяти участь у подіях зможуть усі охочі, які пройшли просту та швидку процедуру реєстрації.
Подивитися вистави колективів-учасників фестивалю зможуть глядачі у будь-якому куточку світу, адже записи постановок будуть опубліковані на офіційному на YouTube-каналі «Казок України». Більше того, є можливість проголосувати за той спектакль, який найбільше сподобався. Найкраща за версією глядачів вистава отримає спеціальний диплом – «Приз глядацьких симпатій».
Особливо приємно, що завдяки підтримці УКФ цьогоріч участь у фестивалі та всіх його активностях безоплатна для всіх охочих.
Наразі триває збір заявок на учать у фестивалі. Крайній термін для подачі анкет – 25 липня 2020 року.
До складу журі фестивалю увійшли відомі митці на знавці театру:
Олена АЛЕКСЄЄВА, членкиня журі
художній керівник Театру поетичної пісні, керівник гуртка авторської пісні Запорізького міського палацу дитячої та юнацької творчості, художній керівник Всеукраїнського відкритого дитячо-юнацького фестивалю-майстерні авторської пісні «Сонячний зайчик», лавреатка Міжнародних фестивалів Авторської пісні, Фестивалю-конкурсу на вищу театральну нагороду Придніпров’я «Січеславна», Премії ім. І. С. Паторжинського Українського фонду культури; членкиня Національної спілки театральних діячів України, членкиня ГО «ФОРУМ-АРТ».
Наталія ІГНАТЬЄВА, членкиня журі
драматургиня й театрознавиця, літературна редакторка, лавреатка Фестивалю-конкурсу на вищу театральну нагороду Придніпров’я «Січеславна», Міжнародного конкурсу романів, кіносценаріїв, п’єс та пісенної лірики «Коронація слова», фіналістка Дев’ятого міжнародного освітнього фестивалю «Тиждень актуальної п’єси», лавреатка Стипендії президента України; членкиня Національної спілки театральних діячів України, голова ГО «ФОРУМ-АРТ».
Сашко ЛІРНИК, член журі та почесний гість
казкар-лірник, сценарист і кіносценарист, актор, телеведучий, автор телепрограм, волонтер; володар багатьох відзнак, у тому числі – ювілейної відзнаки «200 років з Дня народження Т. Г. Шевченка» за внесок у розвиток української культури, ордена «За заслуги» ІІІ ступеня та нагороди Генерального Штабу ЗСУ «За заслуги перед Збройними Силами України»; заслужений працівник культури України.
Наталя ПЕТЕН-СТУПАКОВА, членкиня журі
художник-постановник Запорізького муніципального театру танцю, лавреатка Фестивалю-конкурсу на вищу театральну нагороду Придніпров’я «Січеславна»; членкиня Національної спілки театральних діячів України, членкиня ГО «ФОРУМ-АРТ».
Віктор ПОПОВ, голова журі
режисер, актор, педагог, театральний продюсер, співзасновник і художній керівник Запорізького муніципального театру-лабораторії «VIE» (1994-2011 рр.), співзасновник і художній керівник І-IV Відкритого фестивалю сучасного театру і кіно «Золота Хортиця» (2005-2007, 2010 рр.), лавреат Гран-прі Фестивалю-конкурсу на вищу театральну нагороду Придніпров’я «Січеславна», премій у галузі культури й мистецтва, заслужений діяч мистецтв України; член Національної спілки театральних діячів України, член ГО «ФОРУМ-АРТ».
Засновник фестивалю: Громадська організація «ФОРУМ-АРТ»
за підтримки Українського культурного фонду.
Партнери:
Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька обласна рада, Департамент освіти і науки ЗОДА
Бердянська міська рада, відділ культури Бердянської міської ради
Видавничий дім «Кераміст»
Копі-центр «Рибка»
Генеральний інформаційний партнер:
СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ (Суспільне Запоріжжя та Українське радіо Запоріжжя).
Інформаційні партнери:
Інформаційна група «Pro100»: ТРК «ЮГ», Газета «Бердянские ведомости», Азовская волна 106.FM, PRO.berdyansk.biz
Газета «МИГ»
Газета «Запорізька правда»
Наші контактні дані:
Сторінка у Фейсбуці: https://www.facebook.com/ForumArt.zp/
Адреса для заявок: e-mail: kazky.ukrayiny@gmail.com
Ольга Донік