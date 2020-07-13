Усі барви країни в одному ефірі — 15 липня стартує «Ранок на Суспільному»

15 липня на всіх регіональних каналах Суспільного стартує міжрегіональне ранкове шоу. Інформаційно-пізнавальний «
Виконавчий продюсер дирекції телебачення Володимир Ладижець розповів про готовність команди до старту проєкту та про те, за що глядач полюбить нове ранкове шоу на Суспільному.
Ми показуємо в одній програмі всю країну, історії людей з усіх регіонів
«4 місяці ми працювали з київською командою і всіма філіями Суспільного у регіонах: налагоджували технічну взаємодію, погоджували єдині стандарти: титри, монтаж, брендвойси, пропрацьовували теми й формати рубрик. Сьогодні я відчуваю, що на 90% ми — вже сформована, спрацьована команда. І це помітно по тому контенту, що у нас виходить — на рівні хорошого національного продукту. Ми не позиціонуємо себе як регіональний «ранок», а як всеукраїнський «ранок». Це шоу, яке покаже всі наші області, об’єднує всю країну. Жоден канал в Україні не має такого ресурсу, як Суспільний мовник», — розповів Володимир Ладижець.
За словами Володимира, багато регіональних спецкореспондентів загорілися цим проєктом і, попри карантин, за час підготовки зібрали вже багато сюжетів, які глядачі побачать у перші тижні запуску.
«Тракти показують, що змістовна частина нового шоу — дуже сильна. Ми показуємо в одній програмі всю країну, історії людей з усіх регіонів. Людей, що роблять унікальні речі. Саме вони фактично і роблять нашу країну такою, яка вона є. У нашому ранку будуть близькі історії про кожного з нас. Глядач нас полюбить саме за це: що ми розповідатимемо про те, що близько нашим людям, що буде корисно, цікаво і допоможе у житті», — розповів Володимир.
Для всіх нас це новий продукт, Суспільний мовник ще такого не робив. Та і ніхто в країні такого не робив.
Також продюсер розповів, що вся команда, яка працює над «Ранком на Суспільному» зібрана зі співробітників ТО «Київ» — близько 20 фахівців і 3 ТЖК — і філій мовника у всіх регіонах, 46 кореспондентів і відеографів. Крім того, до цього проєкту приєдналася шефредакторка Наталка Волянюк і четвірка ведучих: Антоніна Антоша, Олександр Єльцов, Олесь Гарджук і Ольга Топольницька.
«Коли ми всі разом об’єднуємо зусилля, то створюємо проєкт якісно нового рівня — концентрація цікавих історій з усієї країні, сучасна студія, найяскравіші герої і події щодня. Для всіх нас це новий продукт, Суспільний мовник ще такого не робив. Та і ніхто в країні такого не робив. Ми дуже прискіпливо ставимося до всіх деталей. Це відповідальний проєкт, і дуже хочемо зробити його якнайкращим», — переконаний Володимир Ладижець.
Шефредакторка «Ранку на Суспільному» Наталка Волянюк розповіла про процес підготовки рубрик і особливості представлення кожного регіону.
Усі наші рубрики — дійсно народні
«Розробку рубрик для нашого ранку ми починали із того, що питали, чим саме цікавляться, що захоплює наших ведучих і спецкореспондентів у кожному регіоні. Далі оцінювали, чи буде це цікаво нашим сусідам, батькам, нам самим. Теми нам підказували люди навколо, тож усі наші рубрики — дійсно народні», — розповіла Наталка Волянюк.
Перша частина ефіру ранкового шоу — з 6:30 до 7:30 — це більш інформаційний ранок, що базується на новинах, з динамічним темпоритмом подачі. Після 8 години ранку темп уповільнюється, змінюються акценти. Друга частина програми — це ранок корисних рубрик, сюжетів, історій.
«Хочемо показувати людям нові звички, нові стандарти життя, хороші приклади для наслідування, щось доступне кожному, що зробить життя кращим і цікавішим», — зазначила шефредакторка.
Кожна регіональна команда обрала 3-4 теми, через які розкриватиме особливість області. Таким чином, в ефірі шоу будуть найрізноманітніші рубрики: поради батькам, риболовля, сад і город, домашні тварини, море, традиції, автомобілі, медицина, міфи, наука, екоактивізм, соціальні експерименти, перевірка фактів, рецепти, корисні продукти, життєві історії та інші.
Будемо вчити людей більш якісно мислити. Але весело, спокійно, без тиску і «жахалок», без скандалів.
За словами шефредакторки Наталки Волянюк, критеріями відбору тем сюжетів і рубрик є простота, користь і небанальність подачі.
«Коли ми визначилися із темою, наступним завданням стає обрати цікаву подачу інформації. Наприклад, у Кропивницькому наша колега вирішила розповідати про автолайфхаки. Ми з Вікою зідзвонилися і стали думати, як це зробити весело. Так у неї народився формат скетчу. Вийшло цікаво, весело, і драйвово — точно вже ніхто не засне. Країну будимо позитивом, — каже Наталка. — «Ранок на Суспільному» — інформаційно-пізнавальний, тож глядач має з нами дізнатися і зрозуміти щось нове, підвищити свій рівень. Але весело, спокійно, без тиску і «жахалок», без скандалів».
За словами Наталки Волянюк, для гостьових студій ранку запрошуватимуть, перш за все, компетентних спікерів. Відомість і медійність не гратиме ролі, якщо людина некомпетентна у темі ефіру. На старті проєкт виходитиме із гостьовими студіями з Києва, а в планах надалі розглядають розширення географії за рахунок виїзних студій або включення спецкореспондентів з гостями.
«Відслідковуватимемо актуальні теми, що стосуються кожного. Ненудно пояснюватимемо серйозні речі. Наприклад, запустили автофіксацію у Київській області. Новини про це розкажуть. Але що для нас з вами це значить? Які правила, яка статистика, як треба діяти у разі отримання штрафу? Говоритимемо і про освіту, і про здоров’я, і про вибори. Будемо вчити, як розібратися зі списком кандидатів, де про них дізнатися, на що дивитися, як перевіряти факти. «Ранок на Суспільному» — це не тільки балачки чи жарти — це корисна інформація, але не нудна 100%», — розповіла Наталка Волянюк.
Розкриваємо наші області також по-різному — через призму індивідуальності наших спецкорів і через історії їхніх героїв
Наталка Волянюк зазначила, що цей проєкт — надзвичайний за масштабом, за тим покриттям, що досягає команда: «Це ньюзрум на всю Україну. Так, ми працюємо на відстані, але постійно спілкуємося, обмінюємося і доповнюємо одне одного».
«Більшість наших колег із філій давно працюють у регіональній журналістиці. Я захоплююся тим, як глибоко вони знають свої регіони, як добре відчувають свою аудиторію, знають, чим цікавляться їхні місто, район, область. Завдяки цьому ми дізнаємося про надзвичайні історії, героїв і події», — зазначила шефредакторка «Ранку на Суспільному».
Особливу цінність Наталка бачить у поєднанні в одній команді різних за інтересами й талантами людей.
«Усі регіони нашої країни різні — ми покажемо ці барви. Але окрім того, кожна наша регіональна команда має власні особливі інтереси, подачу і характер. Хтось захоплюється традиціями, хтось чудово жартує, хтось відрізняється особливо ефектними зйомками. Тож ми розкриваємо наші області також по-різному — через призму індивідуальності наших спецкорів і через історії їхніх героїв. Це дуже цінно», — поділилася Наталка Волянюк.
Наостанок Наталка поділилася, що шкодує, що через COVID-19 команда не змогла зібратися особисто, і координаційну зустріч ранкової команди довелось проводити у ZOOM: «Звичайно, ми всі вже добре знайомі, знаємо обличчя і голоси одне одного. Але вже хочеться зібратися разом, випити кави та пообніматися, щось розповісти одне одному особисто. Таку маю мрію — зібратися усім разом, коли це нарешті буде безпечно».
Запрошуємо до перегляду прем’єрного випуску «Ранку на Суспільному» у середу, 15 липня, з 6:30 по 9:00 на всіх регіональних каналах Суспільного мовлення.
Фотографувала Анастасія Мантач
Джерело: UA: Суспільне мовлення