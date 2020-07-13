Запорізькі банки сплатили майже 29 мільйонів з виплачених своїм вкладникам процентів

У першому півріччі фінансові установи Запорізького регіону перерахували до державного бюджету 28 мільйонів 733 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб з нарахованих процентів за вкладами (без даних великих підприємств, які зареєстровані у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Показники надходжень перевищили минулорічні більш ніж на два мільйони або на 8 відсотків. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Щомісячно від запорізьких платників державна скарбниця отримує, в середньому, 4,8 мільйона гривень ПДФО з відсотків за депозитами.
Найбільші платежі за шість місяців спрямували суб’єкти господарської діяльності м. Запоріжжя – майже 27 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 578 тисяч, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 539 тисяч, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 204 тисячі, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 159 тисяч тощо.
Нагадаємо, ставка податку на доходи фізичних осіб з процентів від депозитних банківських рахунків, вкладів у кредитних спілках тощо складає 18 відсотків. Відповідно до ст. 170.4. Податкового кодексу України інформація про суми банківського рахунку або ощадного сертифіката чи вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників не передаються до контролюючого органу, тобто залишаються конфіденційними.
Головне управління ДПС у Запорізькій області