Запоріжці заборгували за газ 949 млн грн

Борг жителів Запорізької області за спожитий природний газ складає 949 млн грн. Дані станом на червень 2020 року наводить компанія-постачальник ТОВ «Запоріжгаз Збут». 30 млн грн з цієї суми — залишок боргу жителів регіону за опалювальний сезон 2019/2020.
ТОВ «Запоріжгаз Збут» обслуговує близько 490 тисяч клієнтів по Запорізькій області. У їх числі побутові споживачі і юридичні особи. Приблизно 72% клієнтів компанії мають борги за спожитий газ — понад 352 тисяч споживачів», — говорить директор ТОВ «Запоріжгаз Збут» Владислав Вітютін.
ТОВ «Запорігаз Збут» в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед клієнтами, забезпечуючи безперебійне постачання газу. «Під час карантину підприємство продовжувало стабільно забезпечувати жителів області газом», — додає директор компанії.
ТОВ «Запоріжгаз Збут» просить своїх клієнтів своєчасно сплачувати рахунки за спожитий газ.
У компанії нагадують, що оплату можна провести не виходячи з дому. Це особливо зручно в період діючих обмежувальних заходів. Компанія пропонує декілька сервісів для оплати за газ:
- особистий кабінет на порталі 104.ua,
- мобільний додаток 104Mobile (Android) і 104Mobile Light (IPhone),
- чат-бот 7104ua у Viber,
- СМС за номером 7104,
- за телефоном 0612287404.
Цими сервісами вже користуються понад 170 тисяч споживачів Запорізької області.
Клієнти, які мають борги, можуть скористатися послугою реструктуризації. У цьому випадку споживач сплачує заборгованість рівними частинами до 1 жовтня 2020 року. Оформити договір реструктуризації можна в Центрі обслуговування клієнтів у фахівця ТОВ «Запоріжгаз Збут».
Рус.
Запорожцы задолжали за газ 949 млн грн
Долг жителей Запорожской области за потребленный природный газ составляет 949 млн грн. Данные по состоянию на июнь 2020 года приводит компания-поставщик ООО «Запорожгаз Сбыт». 30 млн грн из этой суммы – остаток долга жителей региона за отопительный сезон 2019/2020.
ООО «Запорожгаз Сбыт» обслуживает порядка 490 тысяч клиентов по Запорожской области. В их числе бытовые потребители и юридические лица. Порядка 72% клиентов компании имеют долги за потребленный газ — более 352 тысяч потребителей», — говорит директор ТОВ «Запорожгаз Сбыт» Владислав Витютин.
ООО «Запорогаз Сбыт» в полном объеме выполняет свои обязательства перед клиентами, обеспечивая бесперебойную поставку газа. «Во время карантина предприятие продолжало стабильно обеспечивать жителей области газом»,— добавляет директор компании.
ООО «Запорожгаз Сбыт» просит своих клиентов своевременно оплачивать счета за потребленный газ.
В компании напоминают, что оплату можно произвести не выходя из дома, что особенно удобно в период действующих ограничительных мер. Компания предлагает несколько сервисов для оплаты за газ:
- личный кабинет на портале 104.ua,
- мобильное приложение 104Mobile (Android) и 104Mobile Light (IPhone)
- чат-бот 7104ua в Viber
- СМС на номер 7104
- по телефону 0612287404.
Этими сервисами уже пользуются более 170 тысяч потребителей Запорожской области.
Клиенты, имеющие долги, могут воспользоваться услугой реструктуризации. В этом случае потребитель выплачивает задолженность равными частями до 1 октября 2020 года. Оформить договор реструктуризации можно в Центре обслуживания клиентов у специалиста ООО «Запорожгаз Сбыт».