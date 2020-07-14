Запорізькі підприємства спрямували до місцевих бюджетів майже 67 мільйонів гривень податку на прибуток

У першому півріччі підприємства, організації і установи регіону сплатили до місцевих бюджетів 66 мільйонів 907 тисяч гривень податку на прибуток, що на 28 тисяч більше ніж торік (без показників великих платників, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Податок на прибуток залишається серед основних джерел доходів бюджетів області. Так, до скарбниці м. Запоріжжя надійшло – 48,7 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 6,2 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 3,2 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – понад 2,5 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 1,2 мільйона, Запорізького району – більш ніж мільйон гривень тощо.
Всього у Запорізькій області станом на початок липня на обліку перебувало 955 платників податку на прибуток.
Податок, основна ставка якого становить 18 відсотків, нараховується платником самостійно на базу оподаткування – прибуток із джерелом походження як з України, так і за її межами.
Нагадаємо, 10 серпня 2020 року – останній календарний день подання податкової декларації з податку на прибуток за І півріччя 2020 року.
Головне управління ДПС у Запорізькій області