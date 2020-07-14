Жнива у хліборобів села Біленьке

Початок липня для хліборобів Запорізької області-це початок збирання врожаїв. Це найважливіший та найвідповідальніший етап непростої праці аграріїв, бо жнива це як підсумок всієї річною праці селянина.
Так само з початком липня розпочалися жнива у аграрній фірмі «Валена», що в селі Біленькому Запорізького району області. За результатами першої п’ятиденки жнив, яка тривала з 1 по 5 липня комбайновий екіпаж «Валени» у складі комбайнера Віктора Ковальчука, його помічника Віктора Желандковського та водія Павла Чиженка вийшов переможцем. За 5 днів ця трудова трійця обмолотила 48 гектарів озимої пшениці та 49 гектарів гороху, завдяки чому господарство отримало 192 тонни пшениці та 173 тонни гороху.
Привітати коллектив приїхали голова районної ради Сергій Бурма, голова райдержадміністрації Роман Полієктов та голова райкому профспілки працівників АПК Борис Коношенко. Керівники району щиро привітали переможців, вручили їм нагороди та побажали нових успіхів і перемоги в обласному змаганні жниварів на приз ім. І. Мартиненка.
У директора з виробництва товариства «Валена» в цьому році особливий ювілей. Це сорок п’яті жнива Володимира Івановича Козиряцького з тих далеких часів, коли він ще молодою людиною розпочав працювати агрономом. Потім була багаторічна праця головою колгоспу ім. Ілліча. Аж допоки не настали нові часи і нові форми роботи.
Володимир Козиряцькій добре знаний в області, та за її межами господар. Людина чудово обізнана в агротехніці з року у рік грамотно вибудовує польові роботи, науково ставиться до підбору посівного матеріалу та добрив, засобів захисту рослин. Всі етапи робіт контролює особисто. Техніку «Валена» використовує тільки імпортну, світових виробників, продуктивну та дуже зручну для механізаторів, які на ній працюють. Тому темпи польових робіт у господарстві надзвичайно високі. Добре дбають у «Валені» про потреби працівників. Господарство готує безкоштовні обіди, та годує ними людей працюючих у полі
Володимиром Іванович розповів чим саме особливі цьогорічні жнива:
«Жнива завжди підведення наших річних підсумкв.. Надзвичайно спекотні умови, особливо у цьому році. Весна була така рання, затяжна без дощів. Потім стрімко настало посушливе літо. Але в нас практично в цьому році не було зими і всі культури перезимували чудово.Тому з з весни ми почали робити позакорневу обробку пшениці і інших культур. Але дуже жарка погода сприяла пригніченому стану рослин.Тобто рослини не розвивалися так якби нам хотілося б. Рапс наприклад не розпустився так як треба але потім вирівнявся. Його ми вже зібрали , хоча зараз ще тільки початок липня. Сьогодні жнивами я задоволений, урожайністю також. Наприклад в нас зібрано 190 гектарів гороху з урожайністю 35 центнерів, рапс на 220 гектарах -36 центнерів, ячмінь на 83 гектарах – 58 центнеров .Це супер. Пшениці сьогодні 200 гектарів скосили, врожайність від 40 до 70 центнеров . Все те що скосили, ми вже зади скували сьогодні. Тобто готуємо вже под посів рапса, озимої пшениці і озимого ячміня. Як я завжди кажу: претензій до природи я не маю».
То ж якщо ви як і я турбуєтесь питанням чи будемо ми в цьому році з хлібом, то відповідь запорізьких аграрієв – так, обов’язково, хліб буде. Люди працюють добре. Ось аби б іще влада хоч трошки дбала про хліборобів і не перешкоджала б їх праці непродуманими законами.
Олександр Максимов