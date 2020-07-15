Більше 13 тисяч працівників Запорізької області отримають компенсацію зарплати за період карантину

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 306 затверджено ПОРЯДОК надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS–CoV-2.
Для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину роботодавець звертається до центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подає пакет документів.
Крім того, 29 травня поточного року набули чинності зміни до статті 47 прим.1 Закону України «Про зайнятість населення» якими передбачено подовження терміну звернення з 30 до 90 календарних днів з дати зупинення(скорочення) діяльності, протягом яких роботодавець має право звернутись до ЦЗ. Водночас розширено коло роботодавців, які можуть скористатися допомогою по частковому безробіттю на період карантину, а саме фізичні особи-підприємці, які не мають найманих працівників.
Так, станом на 14.07.2020 року 6800 підприємств ( в т.ч ФОП – 5,8 тис) Запорізької області отримали позитивні рішення щодо надання домопоги по частковому безробіттю, в результаті чого 13,1 тис працівників отримують компенсацію зарплати за період карантину.
Серед підприємств із найбільшою кількістю працівників, для яких оформлена допомога по частковому безробіттю, можна виділити наступні:
1. ТОВ “Василівський завод МК” – 302 особи.
2. ПАТ «Запоріжавтотранс» – 168 осіб.
3. ТОВ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “РІСТ”- 160 осіб.
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАВРІЙСЬКА ЛИВАРНА КОМПАНІЯ «ТАЛКО» – 154 осіб.
5. Приватне підприємство «ЕЛТІЗ» -116 осіб.
6. ТОВ «Приміські сполучення» – 83 особи.
Директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік розповідає: «На допомогу по частковому безробіттю на період карантину вже профінансовано 55 млн грн. Фахівці центрів зайнятості завжди нададуть кваліфіковану інформаційну підтримку представникам малого та середнього бізнесу та допоможуть правильно оформити необхідний пакет документів».
Зацікавлені роботодавці мають можливість ознайомитись з покроковою інструкцією щодо отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину на сайті Державного центру зайнятості: http://surl.li/eafv
Додаткову інформацію можна отримати
у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47
у відділі організації надання послуг роботодавцям (061) 239-80-53