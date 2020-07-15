За порушення у сфері готівкових операцій запорізькі підприємці сплатять мільйон гривень

У першому півріччі співробітники податкової служби регіону провели 176 фактичних перевірок, що на 9 відсотків менше, ніж у аналогічному періоді минулого року. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, за виявлені порушення у сфері готівкових операцій підприємцям було донараховано 1 мільйон 154 тисячі гривень штрафних санкцій. Майже всю суму суб’єкти господарювання узгодили і на даний час уже сплатили 821 тисячу гривень.
Всього станом на початок липня у Запорізькій області зареєстровано 12865 одиниць касової техніки, зокрема, 5 тисяч РРО – у сфері торгівлі алкоголем і тютюном, майже півтори тисячі – в аптеках, понад двісті – на АЗС, 2,2 тисячі – у ресторанному господарстві.
Крім того, фахівці органів ДПС регіону у складі робочих груп взяли участь у відпрацюванні 36 АЗС, 15 ломбардів, пунктів обміну валют, які здійснювали господарську діяльність без дозвільних документів. Також податківці перевірили 28 торгових точок з продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів на предмет дотримання законодавства, що регулює обіг підакцизної продукції.
Головне управління ДПС у Запорізькій області