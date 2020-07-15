Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №26-27 від 09-16.2020

Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №26-27 від 09-16.2020

Друзі! У четвер, 16 липня,  виходить у світ черговий випуск  Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів   «Запорізької правди», в якому йтиметься про  важливі події у житті  мешканців нашої області.

             Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».

Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Черговий  раунд судових перегонів у Господарському суді Запорізької області відбудеться 5 серпня 2020року. Початок об 11.00. Про його результати ми неодмінно повідомимо наших вболівальників.

 

Нинішній наш випуск виходить у світ  напередодні Дня   працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. У незалежній Україні згідно Указу Президента від 3 червня 1993  святкуємо цей день у третю неділю липня. Цього року він  припадає на 19 липня. У Запорізькому краї мужні представники цих професій тримають на своїх плечах економіку всього регіону. Тож. користуючись нагодою, висловлюємо їм свою шану і повагу. Бажаємо міцного здоров’я, родинного щастя, благополуччя!

 

Принагідно  нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.

Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.

          Наші передплатні індекси:

21707  –  пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць;   97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців

            21708  – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.

 

            Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням: https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp

 

 

Нагадаємо шанувальникам нашого видання і  про новий проект  газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».

Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї  українськомовне видання регіонального рівня  «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся  до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами  українського ужиткового мистецтва.

 Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку  газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.

Наш новий  лот – лялька-мотанка «Большуха» – цей оберіг  символізує старшу жінку в родині – її мудрість,  вміння включати свої внутрішні знання, упевненість у собі, майстерність розпоряджатися  господарством, тримати все  в домі у порядку. Оберіг «Большуха» спонукає бути гідним керівником, авторитетом і прикладом для оточуючих. Власнику, чи власниці цієї ляльки-мотанки  «Большуха»  додає розуміння того, що він, чи вона, є хазяїном, чи хазяйкою свого життя.

Магічні деталі( елементи) оберегу: руки в боки ( авторитет); голова переходить у руки (елемент виконано із цільного лоскута натуральної білої тканини) – чіткість думок, узгодженість дій. підтримка роду; пояс – зібраність, відповідальність.

Лялька-мотанка «Большуха»  виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом  майстрині, психологині,  лялькарки-терапевтки  Світлани Ольфіренко. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 20х35 см.

 Стартова ціна виробу – 350грн

 Зробити  ставку  можна протягом місяця   на сайті  нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/05/13/lialka-motanka-ptakh-shchastia/

Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36

 

А ще  ми інформуватимемо своїх читачів про  таке.

            Боротьба із коронавірусом. Медичні закупівлі у період пандемії: порятунок медиків чи продовження корупційних схем?

Піднімаємо й інші   важливі соціальні проблеми.

ЖНИВА-2020: чи будемо з хлібом?  На теренах Запорізької області тривають урожайні перегони. Хто б’є рекорди? Дізнайтесь із публікації у нашій газеті

 

Також спонукаємо вас замислитися над питаннями  уроків, які подає нам життя та історія.

Справа Сармата: суд не відправив підозрюваного Сігіду за ґрати, побратими загиблого від замовного вбивства ветерана АТО готові поновити голодування

Подаємо й  корисну ужиткову інформацію.

Де безпечніше відпочивати? Попереду залишився ласий, але, на жаль, останній шматок літа – серпень. Й остання можливість для літнього відпочинку. Якщо ви досі не наважилися покинути домівку задля мандрівки, то давайте оберемо маршрут. Закордоння відпадає у півфіналі. Тож, уважно поглянемо на мапу України разом із ПравдаЗП

Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля

У нинішньому випуску розкажемо про відомого барда Віктора Берковського. Про його зв’язок із Запоріжжям та про те, як запоріжці шанують цього видатного майстра  авторської пісні

 

А у  традиційній  рубриці «Дивина тижня»   її ведучий Олександр Максимов   здивує  своїх читачів розповіддю про… пляжування із поросятою. Де таке можна побачити? Читайте «ПравдуЗП»!

Також  саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди,  безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд   та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату  у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.

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