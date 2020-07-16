Складемо казки про щастя

Благодійний проект, який об’єднає українців в одній книжці.
Ми хочемо видати книжку, яка розкаже дітям про щастя по-українськи!
Умови прості:
– Напишіть казку або реальну історію.
– Складіть текст так, щоб останніми словами була фраза –
“… щастя завжди поруч”.
Технічні характеристики:
2 аркуші А4, шрифт Arial, розмір шрифту 12.
Заповніть анкету, додайте файл з текстом та ваш фото-портрет у гарній якості.
У книжку увійдуть 50 казок/історій, які будуть обрані редколегією.
Конкурс триватиме до 15 серпня 2020 року.
Відбір текстів редколегією: 16-30 серпня 2020 року.
Оголошення переможців конкурсу: 1 вересня 2020 року.
Презентація книжки відбудеться 14 жовтня, в Запоріжжі, з цікавою програмою для авторів, діток, батьків, меценатів.
Ми приготували багато заходів, зустрічей, акцій для збору коштів на реалізацію проекту! Приєднуйтесь та запрошуйте друзів!)
Відгуки авторів першої книжки “Щастя у віконці”
https://www.happycharityua.com/shastya-u-vikonci
ЗАЯВКА на участь в конкурсі
https://www.happycharityua.com/knizhka-shastya-zavzhdi-poruch