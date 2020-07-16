Смарт-годинник, що вміє все

Різноманітні ґаджети створюють для того, щоб зробити життя людини більш комфортним. Та, мабуть, найбільшим помічного сучасної людини серед електронних девайсів можна сміливо вважати смарт-годинники. Та кількість корисних функцій, якими володіють найкращі моделі провідних виробників, таких як Series 5 Apple Watch, просто вражає. Іноді здається, що кількість цих функцій та яких користь зростає кожного дня. Цікавий факт полягає у тому, що ті, хто коли-небудь мав змогу на власному досвіді пересвідчитися в користі такого аксесуару, не можуть більше представити свого життя без електронного помічника. Тож, чим саме розумні годинники викликають такий захват своїх володарів? Спробуємо відповісти на це питання на прикладі вищезгаданої моделі від американської компанії.
Завжди в роботі
Сучасні смарт-годинники володіють такою кількістю функцій, що більшість користувачів забувають, що за допомогою цих ґаджетів можна ще дізнаватись, котра година. А якщо серйозно, то конкретна модель примітна багатьма перевагами, серед яких слід виділити:
- новий дисплей Retina постійно відображає циферблат;
- годинник завжди слідкує за серцевим ритмом користувача;
- попереджає про небезпечний рівень шуму;
- мотивують на заняття спортом, нагадують про необхідність більше рухатися, розім’ятися, бути більш енергійним. Результати своєї спортивної діяльності можна порівнювати із результатами друзів та влаштувати своєрідне змагання;
- у розпорядженні власника Apple Watch п’ятої серії буде доступ до повної медіатеки Apple Music;
- кількість інтегрованих датчиків вражає (барометричний висотомір, електричний датчик серцевої активності, оптичний датчик серцевого ритму, акселерометр, гіроскоп, пульсометр, крокомір, датчик зовнішньої освітленості);
- встановлювати додатки на смарт-годинник тепер можна без участі смартфона, бо App Store є прямо в часах;
- за допомогою годинників можна, дзвонити, відправляти текстові повідомлення, насолоджуватись музикою, де б Ви не були;
- функція Apple Pay дозволяє розраховуватись за товари та послуги через термінали магазинів, ресторанів та інших закладів;
- ну і куди ж такий крутий ґаджет від Apple без голосового помічника Siri, який із легкістю виконає майже будь-яку забаганку користувача.
Це далеко не всі можливості даної моделі розумних годинників, а тільки частина тих, що відрізняє п’яту серію Apple Watch від інших. Загалом, це дуже надійна техніка із максимально широкими можливостями.