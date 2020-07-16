За пів року запоріжці направили до бюджету понад 300 мільйонів гривень військового збору

За пів року запоріжці направили до бюджету понад 300 мільйонів гривень військового збору

За шість місяців надходження військового збору від платників Запорізького регіону перевищили 308 мільйонів гривень (не враховуючи показники великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). За інформацією начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Романа Афонова, запоріжці збільшили відрахування порівняно з першим півріччям 2019 року на 12 мільйонів 613 тисяч або на 4,3 відсотка.

Середньомісячна сплата збору у січні-червні склала понад 51,4 мільйона, що на два мільйони більше, ніж торік. Зокрема, у червні до бюджету надійшло 58,6 мільйона, це на 2,3 мільйона більше показника аналогічного періоду минулого року.

Із загальної суми 159 мільйонів забезпечили роботодавці і мешканці м. Запоріжжя, платники м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів спрямували 48,6 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 27,3 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 20,4 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 9,5 мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 8,6 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 8,5 мільйона тощо.

Усього на даний час в регіоні нараховується більше 20 тисяч суб’єктів господарювання, які є платниками військового збору, з яких 7,8 тисячі – СГД-юридичні особи та 12,4 тисячі фізичних осіб.

Нагадаємо, військовий збір, ставка якого становить 1,5 відсотка, сплачується з отриманих доходів, які оподатковуються ПДФО відповідно до статті 168 Податкового кодексу України. Зокрема, це заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та інші.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка