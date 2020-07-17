Пробація України найбільша в Європі. За 6 місяців 2020 року по обліку органів пробації України вже пройшло понад 8️7 тисяч осіб, засуджених за кримінальні правопорушення, з них майже 5 тисяч осіб в Запорізькій області. Ця категорія осіб становить більшість клієнтів пробації серед усіх видів (напрямів) діяльності пробації.
У рамках наглядової пробації за такими правопорушниками здійснюється нагляд і контроль за виконанням ними призначеного судом покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, дотримання визначених обов’язків та умов відбування покарання в громаді.
При цьому із засудженими проводиться соціально-виховна робота, спрямована на попередження вчинення ними нових правопорушень, і надаються консультації та сприяння у вирішенні життєвих проблем, які призвели до вчинення злочину. У співпраці з державними та недержавними організаціями, установами, соціальними службами, благодійними фондами і реабілітаційними центрами органами пробації забезпечується психологічна, юридична, медична та інші види допомоги; надається сприяння у працевлаштуванні; залученні до навчання; участі у виховних заходах та соціально корисній діяльності; проводиться індивідуально-профілактична робота тощо.
Частиною роботи із особами у конфлікті із законом є їх мотивування до змін: відмови від шкідливих звичок, подолання агресивної поведінки, пошук шляхів вирішення проблем та набуття нових корисних навичок і вмінь.
Комплексний підхід до роботи з правопорушниками під час відбування ними покарань у громаді сприяє підвищенню безпеки суспільства шляхом профілактики рецидивної злочинності.
99% клієнтів пробації не вчинили повторних злочинів під час відбування покарання в громаді та перебували на обліку органів пробації. В Запорізькій області відбули покарання та зняті з обліку 1056 засуджених осіб, що становить 23%. Не оцінили гуманного рішення суду та ухилялися від відбування покарання без позбавлення волі або вчинили новий злочин 164 суб’єкти пробації.
У поточному році активно впроваджується Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту, що є одним із ключових пріоритетів діяльності Центру пробації. Запуск та забезпечення функціонування цієї системи дозволить створити єдину базу даних інформації про засуджених та ув’язнених, забезпечити оперативну комунікацію між органами та установами пенітенціарної системи та пробації, а також забезпечить взаємодію з іншими державними структурами, які працюють з реєстрами.
Пробація України Probation in Ukraine
Детальніше про впровадження пробації в Україні дивіться за посиланням https://www.facebook.com/
probation.ua/ та https://www.probation.gov.ua/
Олена Балак