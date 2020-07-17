Місцеві вибори -2020: як змінити виборчу адресу

Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ” презентує соціальний відеоролик, щоб мотивувати людей, які мешкають поза місцем реєстрації, змінити виборчу адресу й взяти участь у голосуванні на місцевих виборах в жовтні 2020 року.
Про кого йдеться?
Ось, наприклад, Олександр Фоменко. Йому 33 роки. Народився у Харкові, там прописаний. З 2003 року проживає в Києві, займається продюсуванням у сфері театру та кіно. Проживаючи у столиці 17 років, не мав можливості голосувати на місцевих виборах через харківську прописку.
Або – Світлана. Вона живе й працює в Києві вже майже 11 років. Утім усі ці роки не могла голосувати, оскільки прописана не в столиці. Світлана свідома громадянка і розуміє цінність свого голосу. Вона любить свою країну і місто Київ та хоче, щоб кожен мав змогу висловити свою позицію на виборах.
Віталій Святошенко залишив Дебальцеве у 2014 році. Уже понад 6 років мешкає у селі Київської області і працює в організації “Донбас СОС”. Він прагне голосувати, оскільки йому не байдуже, як розвиватиметься його нова громада.
А Наталя з Донецька вже шість років лікує київських дітей. Вона – дитиноголиня і працює у відомій лікарні, але не могла впливати на прийняття рішень на місцевому рівні, тому що її реєстрація – на тимчасово окупованій території.
Також отримати виборчу адресу й взяти участь у волевиявленні 25 жовтня можуть громадяни без зареєстрованого місця проживання.
Відтепер усі ці люди, як і близько 5,5 мільйонів інших громадян, зможуть обирати місцеву владу за своїм фактичним місцем проживання без прив’язки до реєстрації в паспорті. Для цього до 10 вересня потрібно подати заяву про зміну виборчої адреси.
Звернутися до Державного реєстру виборців можна в паперовій формі або онлайн через сайт drv.gov.ua. Докладніше про те, як подати заяву онлайн, читайте за посиланням.
Нагадаємо, що 18 травня Центральна виборча комісія затвердила своєю постановою Порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси, що дозволило внутрішньо переміщеним особам та іншим мобільним всередині країни громадянам визначати виборчу адресу за місцем фактичного проживання та голосувати на всіх видах виборів.
11 червня ЦВК затвердила Порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, відкривши можливість брати участь у виборах громадянам, які були позбавлені участі у виборах через те, що не мають «прописки» та виборчої адреси. Обидві постанови були прийняті відповідно до Виборчого кодексу та набрали чинності з 1 липня 2020 року.
Це відео виготовлено громадською організацією Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ» за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії. Будь-які думки, викладені у цьому відео, належать автору і не обов’язково відображають погляди USAID, урядів США, Канади або Великої Британії.
ГО «Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ»