Переможці ХІ конкурсу професійної журналістики «Честь Професії»

Нагадаємо, головна редакторка “ПравдаЗП” (“Запорізька правда”) Наталя Зворигіна працювала у складі прев’ю журі номінації “Найкраща публіцистика” цього авторитетного фахового конкурсу.
16 липня 2020 року під час онлайн-трансляції ХІ церемонії національного конкурсу професійної журналістики «Честь Професії» назвали імена переможців.
Цьогоріч у 6 основних номінаціях та спецномінації «Конструктивна журналістика» змагалося 615 матеріалів. До шорт-листу увійшло 35 найбільш професійних, впливових та резонансних робіт. Також в основних номінаціях, окрім головного переможця, назвали і найкращі матеріали у локальних медіа. Вперше за всю історію конкурсу спеціальною відзнакою нагородили найкращий аудіоматеріал. Спеціальний приз «Надія журналістики» за свій матеріал отримала журналістка віком до 24 років.
Переглянути повну версію церемонії можна за посиланням – https://www.youtube.com/
Номінація “Найкраще інтерв’ю”
Переможниці:
«Справжня Людмила Ігнатенко: перше інтерв’ю після виходу “Чорнобиля”» – Мальчевська Ольга, Януцевич Тетяна, BBC News Україна.
Фіналісти:
- «Перший в Україні командир дівочого взводу Юлія Микитенко: Коли одягаєш форму, проблема статі відпадає» – Федченко Анастасія, «Новинарня».
- «Історик Плохій: Росія фактично ревізує наслідки розвалу СРСР» – Савватєєв Євген, «Українська правда».
- «Я хочу перебувати там, де відбуваються події, які змінюють історію, – Анастасія Береза та Веніамін Трубачов» – Холоденко Олена, Світлана Григоренко, Олексій Темченко, «Детектор медіа».
- «Народ был в напряжении: ощущения ужаса, который может произойти – Чийгоз» – Некреча Катерина, Лубчак Євген, «Крим. Реалії».
Номінація “Найкращий репортаж”
Переможниця:
«Зрозуміти майя» – Струк Олена, Reporters.
Фіналісти:
- «Закрити Республіку Пілігрим» – Паплаускайте Марія, Reporters.
- «Республіка Щастя. Як в комуні під Харковом третій десяток років будують утопію» – Кузубов Дмитро, «Українська правда».
- «Фільми про хабарі й п’єси про забутих пенсіонерів: як румунська культура реагує на соціальні проблеми» – Семиженко Антон, Korydor.
- «Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати» – Іванців Анастасія, LB.ua.
Спеціальний приз у номінації «Найкращий репортаж у локальному медіа»
- «Драма промзони. Історії з луцького ангару, в якому оселився… театр» – Лівіцька Олена, «Перший».
Номінація “Найкраще новинне висвітлення резонансної події”
Переможниці:
«Пытаются выдавить крымских татар»: день массовых обысков и задержаний в Крыму» – Ремовська Олена, Стець Юлія, «Крим. Реалії».
Фіналісти:
- «Поки нічия: складний діалог із непростими людьми» — репортаж hromadske з паризької зустрічі «нормандської четвірки» – Гуменюк Наталія, Кохан Олексій, Станко Анастасія, «Громадське телебачення».
- «Жорстокий “світанок”: як поліцейські знущалися над дітьми з одеського притулку» – «Слідство.Інфо»
- «Картковий будинок у Дрогобичі. Пошук живих і винних» – Расулова Оксана, LB.ua.
- «Історія Зої Мельник: погрози, покарання та палочна система у патрульній поліції» – Кондратенко Аліна, Insider.
Спеціальний приз у номінації «Найкраще новинне висвітлення резонансної події у локальному медіа»
- «Дружина священника з Тернопільщини звинувачує його у домашньому насильстві» – Скиба Тетяна, TV-4.
Номінація “Найкраща аналітика”
Переможниця:
«Війна, яка ґвалтує» – Лопатіна Ірина, «Радіо НВ».
Фіналісти:
- «Банановий еквівалент» – Сергацкова Катерина, Степанович Роман, «Заборона»
- «Примарний заробіток на торгівлі мігрантами» – Горбань Марія, Белфорд Обрі, Каранікас Гарі, Цивіліні Матео, «Слідство.Інфо» та OCCRP.
- «Бенефіціари зеленого тарифу: як нардепи, їхні сім’ї та помічники заробляють на електриці» – Ставнійчук Оксана, Кривко Антон, «Економічна правда».
- «Усе пішло не за планом» – Ревер Марія, «Наші гроші. Львів».
Спеціальний приз у номінації «Найкраща аналітикау локальному медіа»
- «Усе пішло не за планом» – Ревер Марія, «Наші гроші. Львів».
Номінація “Найкраще розслідування”
Переможниця:
«Армія! Друзі! Бабки!» – Іванова Леся, «Наші гроші з Денисом Бігусом» (Bihus.Info).
Фіналісти:
- «Слуга власного бізнесу: кіпрська таємниця депутата Холодова» – Єгошина Валерія, Толстякова Кіра, «Схеми. Корупція в деталях» (спільний проєкт «Радіо Свобода» та телеканалу UA:Перший).
- «Я — бот» – Бідун Василь, Моторевська Євгенія, Реплянчук Дмитро, «Слідство.Інфо».
- «Тюрма можливостей» – Лихогляд Катерина, «Слідство.Інфо».
- «П. дав добро» – Седлецька Наталія, «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт «Радіо Свобода» та телеканалу UA:Перший).
Спеціальний приз у номінації «Найкраще розслідування у локальному медіа»
- «Перша частина: Продажний ефір: меню рівненських телеканалів / Друга частина: Папір все стерпить: скільки коштує кандидату обманути читачів рівненських газет / Третя частина: Продажні статті: скільки кандидату коштує прихована реклама на рівненських сайтах» – Калаур Ганна, Журавель Вікторія, «Четверта влада».
Номінація “Найкраща публіцистика”
Переможець:
«Хроніки анексії» – Кутєпов Богдан, «Громадське телебачення».
Фіналісти:
- «Правда синдромників. Ветерани АТО закликають побратимів піти до психіатра» – Ясинський Станіслав, «ТСН. Тиждень», «1+1».
- «Я на своїй землі, а ви — окупанти» – Балух – Руденко Анжеліка, «Крим. Реалії».
- «Клементина і ботанік» – Проскуряков Самуїл, «Заборона»
- «Зимова війна: як Фінляндія зупинила наступ СРСР, в якому загинули тисячі українців» – Ерман Георгій, BBC News Україна.
Спеціальний приз у номінації «Найкраща публіцистика у локальному медіа»
- «Повернути Донбас: Краматорськ» – Задорожня Надія, UA: ДОНБАС.
Спеціальна номінація «Конструктивна журналістика»
Переможниця:
«Если в селе нет воды и все завалено мусором, то зачем тогда церковь? Как священник сделал вымирающее село успешным — репортаж theБабеля» – Скібіцька Юліана, «Бабель».
Фіналісти:
- «Насильство проти тебе — також війна» – Расулова Оксана, Reporters.
- «Включаючись в життя. Як працюють інклюзивні проекти в Україні» – Горчинська Олександра, «Новое время».
- «Як це – виховувати сина з синдромом Дауна. Історія батьків, які руйнують стереотипи» – Трегубова Ярослава, «Радіо Свобода».
- «Сергій, який пече кекси, та його велика родина» – Кузубов Дмитро, «Громадське телебачення».
Спеціальний приз «Найкращий аудіоматеріал»
«Війна, яка ґвалтує» – Лопатіна Ірина, «Радіо НВ».
Спеціальний приз «Надія журналістики»
«Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати» – Іванців Анастасія, LB.ua
Усі подробиці конкурсу, документи, а також останні новини можна знайти на офіційному сайті та офіційній сторінці у Facebook.
Проведення загальнонаціонального конкурсу професійної журналістики «Честь Професії 2020» стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю Національної асоціації медіа та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.
Також, конкурс став можливим завдяки підтримці Посольства Швеції.
Організатор конкурсу – Національна асоціація медіа.
Партнери конкурсу: Ukrainian Media E-School, Yes Straws, Marta Flowers.
Інформаційні партнери: Детектор медіа, ГУРТ, Комісія з журналістської етики.
Оргкомітет конкурсу:
Наталя Терес
керівниця проєктів Національної асоціації медіа