Переможці ХІ конкурсу професійної журналістики «Честь Професії»

Переможці ХІ конкурсу професійної журналістики «Честь Професії»

Нагадаємо, головна редакторка “ПравдаЗП” (“Запорізька правда”) Наталя Зворигіна працювала у складі прев’ю журі  номінації “Найкраща публіцистика” цього авторитетного  фахового конкурсу.

16 липня 2020 року під час онлайн-трансляції ХІ церемонії національного конкурсу професійної журналістики «Честь Професії»  назвали імена переможців.
Цьогоріч у 6 основних номінаціях та спецномінації «Конструктивна журналістика» змагалося 615 матеріалів. До шорт-листу увійшло 35 найбільш професійних, впливових та резонансних робіт. Також в основних номінаціях, окрім головного переможця, назвали і найкращі матеріали у локальних медіа. Вперше за всю історію конкурсу спеціальною відзнакою нагородили найкращий аудіоматеріал. Спеціальний приз «Надія журналістики» за свій матеріал отримала журналістка віком до 24 років.

Переглянути повну версію церемонії можна за посиланням – https://www.youtube.com/watch?v=zXj9kQj5S9c&feature=youtu.be

Номінація “Найкраще інтерв’ю”

Переможниці:

«Справжня Людмила Ігнатенко: перше інтерв’ю після виходу “Чорнобиля”» – Мальчевська Ольга, Януцевич Тетяна, BBC News Україна.

Фіналісти:

Номінація “Найкращий репортаж”

Переможниця:

«Зрозуміти майя» – Струк Олена, Reporters.

Фіналісти:

Спеціальний приз у номінації «Найкращий репортаж у локальному медіа»

Номінація “Найкраще новинне висвітлення резонансної події”

Переможниці:

«Пытаются выдавить крымских татар»: день массовых обысков и задержаний в Крыму» – Ремовська Олена, Стець Юлія, «Крим. Реалії».

Фіналісти:

Спеціальний приз у номінації «Найкраще новинне висвітлення резонансної події у локальному медіа»

Номінація “Найкраща аналітика”

Переможниця:

«Війна, яка ґвалтує» – Лопатіна Ірина, «Радіо НВ».

Фіналісти:

Спеціальний приз у номінації «Найкраща аналітикау локальному медіа»

Номінація “Найкраще розслідування”

Переможниця:

«Армія! Друзі! Бабки!» – Іванова Леся, «Наші гроші з Денисом Бігусом» (Bihus.Info).

Фіналісти:

Спеціальний приз у номінації «Найкраще розслідування у локальному медіа»

Номінація “Найкраща публіцистика”

Переможець:

«Хроніки анексії» – Кутєпов Богдан, «Громадське телебачення».

Фіналісти:

Спеціальний приз у номінації «Найкраща публіцистика у локальному медіа»

 

Спеціальна номінація «Конструктивна журналістика»

Переможниця:

«Если в селе нет воды и все завалено мусором, то зачем тогда церковь? Как священник сделал вымирающее село успешным — репортаж theБабеля» – Скібіцька Юліана, «Бабель».

Фіналісти:

Спеціальний приз «Найкращий аудіоматеріал»

«Війна, яка ґвалтує» – Лопатіна Ірина, «Радіо НВ».

Спеціальний приз «Надія журналістики»

«Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати» – Іванців Анастасія, LB.ua

Усі подробиці конкурсу, документи, а також останні новини можна знайти на офіційному сайті та офіційній сторінці у Facebook.

Проведення загальнонаціонального конкурсу професійної журналістики «Честь Професії 2020» стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю Національної асоціації медіа та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.

Також, конкурс став можливим завдяки підтримці Посольства Швеції.

Організатор конкурсу – Національна асоціація медіа.

Партнери конкурсу: Ukrainian Media E-SchoolYes Straws, Marta Flowers.

Інформаційні партнери: Детектор медіаГУРТКомісія з журналістської етики.

 

Оргкомітет конкурсу:

Наталя Терес

керівниця проєктів Національної асоціації медіа

Суспільство