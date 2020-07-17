Ринок праці Запорізької області

Станом на 17 липня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 24,6 тис. осіб, з них 19,3 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 17 липня 2020 року – 1462 одиниці (у м. Запоріжжі – 720 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 17 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 13 безробітних).
З початку липня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 156 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовані 76 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.