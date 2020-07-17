У Запорізькій області на користь держави суди винесли рішень на 324 мільйони

У першому півріччі судові органи Запорізької області розглянули 541 податковий спір. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, юристи податкової служби виграли 356 судових справ на суму 324 мільйони гривень, що склало майже 66 відсотків від загальної кількості та 69 відсотків – від суми. На користь платників вирішено 185 справ на суму 147 мільйонів (34 та 31 відсоток відповідно).
За позовами платників податків до органів ДПС фахівці управління правового забезпечення відстояли у судах 189 справ на суму 100 мільйонів (50,5 та 40,5 відсотка). Позицію суб’єктів господарювання підтримано у 185 спорах на суму 147 мільйонів.
У випадках, коли податкова служба позивалася до платників, на користь держави винесено 167 судових рішень на суму 224 мільйони, що склало 100 відсотків від розглянутих справ цієї категорії і суми.
Крім того, за цей час вирішено 124 судових справи про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень на суму 97 мільйонів, а також 137 – про стягнення заборгованості з податків і зборів у розмірі 202,6 мільйона.
Усього станом на початок липня на розгляді в судах усіх інстанцій знаходилось 3208 справ на суму 7,3 мільярда, де однією зі сторін виступали органи ДПС у Запорізькій області.
Головне управління ДПС у Запорізькій області