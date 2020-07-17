«Віджим» майна на понад мільйон гривень за участю працівника поліції – ДБР повідомило про підозру членам організованої групи у Запорізькій області

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, повідомили про підозру у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів учасникам організованої групи, до складу якої входив працівник Бердянського відділу поліції ГУ Нацполіції в Запорізькій області.
За даними досудового розслідування, організована група у складі 4 осіб, що діяла на території Запорізької області протягом 2013- 2019 років, займалася незаконним заволодінням майном малозабезпечених, нарко- чи алкозалежних громадян.
Зокрема, слідством встановлено, що підозрюваний працівник Бердянського відділу поліції, який входив до складу групи, використовуючи свої зв’язки у правоохоронних органах, здійснював пошук потенційних “жертв” з числа неблагополучних громадян та здійснював на них психологічний та фізичний тиск з метою привласнення їхнього майна, в тому числі шляхом демонстрації вогнепальної зброї та переконання громадян під вигаданими приводами у їхній матеріальній залежності.
З метою заволодіння майном потерпілих підозрювані утримували їх проти волі в спеціально підібраному житлі,та в подальшому оформлювали необхідні документи щодо заволодіння майном.
У результаті діяльності організованої групи потерпілим завдана матеріальна шкода у сумі понад 1 мільйон гривень.
Наразі слідчі ДБР повідомили членам злочинного угрупування про підозру у скоєнні низки злочинів, а саме:
- незаконному позбавленні волі, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України);
- шахрайстві, вчиненому організованою групою (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України);
- перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).
У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Запорізької області. Оперативний супровід – УСР в Запорізькій області ДСР Нацполіції та Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.