Володимир Костюк у рейтингу найкращих топменеджерів фармпомпаній

Журнал «Фокус» представив галузевий рейтинг топменеджерів України. За версією видання виконавчий директор «Фармак» – один із провідних управлінців фармгалузі.
«Фокус» обрав найбільш значущі для української економіки ринки за їхнім внеском у ВВП. Ними стали 13 секторів: аграрний, фінансовий, промисловість, нафто- та газовидобування, IT, ритейл, харчопром, будівництво та девелопмент, фармацевтика, авторинок, транспорт та інфраструктура, телеком, алкоринок. 100 галузевих експертів, аналітиків та учасників ринків назвали трьох найкращих управлінців у кожному секторі. Володимир Костюк, виконавчий директор «Фармак», став беззаперечним учасником трійки лідерів серед фармкомпаній.