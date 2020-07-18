АНТИТІЛА ЗНЯЛИ КІНО!

Гурт Антитіла презентував «Кіно» – нову пісню та відеокліп до неї. Це перша ластівка з майбутнього альбому, над яким гурт почав працювати від початку карантину. Для нової платівки вже створено шість пісень, частина з яких буде представлена у 2020-му році окремими синглами.
Антитіла перші в Україні артисти, які наважилися так масштабно втілити стилістику жанру Steampunk у музичному відео. Близько сотні костюмів, відточених до дрібниць, збудована з нуля, багатотонна циркова декорація в пустелі, кардинальне перевтілення Тараса Тополі, справжні фокуси від Magic Five – це все у новому відео.
На перший погляд, легка за сюжетом робота має глибокий смисл. В основі історія, що повторюється із покоління в покоління, тисячоліттями. Весь спектр людських емоцій від милосердя до ненависті, від зради до самопожертви, від добра до зла, від захоплення до презирства — все як у житті. Слід зазначити, що відеоробота сповнена метафорами, алегоріями та символами, які завжди притаманні творчості Антитіл.
Знімальний процес тривав п’ять днів у сорокаградусну спеку в пустелі «Олешківські піски», Херсонської області. До речі, цей національний природний парк – єдина пустеля у Європі. Спеціально для зйомок Антитіла серед пісків встановили циркове містечко з реальним однощогловим куполом, яке прикрашене символічними прапорами з літерою А та сценою.
Головного героя зіграв лідер гурту Тарас Тополя. В образ фокусника йому довелося вживатися кілька місяців та вчитися жонглювати. В акторську команду оточення фокусника Антитіла запросили найкращих ілюзіоністів України та відомих блогерів Magic Five (М5): Дмитро Євтушенко, Микита Голєв, Дмитро Томашевський, Артур Томашевський, Дмитро Лукоянов. Це перша співпраця команд.
«В мене бракує слів, щоб повною мірою віддячити всім, хто знявся в цьому відео. Це був маленький подвиг кожного учасника. З 72 сцен по плану було відзнято 71 тільки за 1 день. Особливо відзначу акторів другого плану: Мікаел Авоян, Сергій Труш, Олександр Юдін, Наталія Андрєєва та акторів масовки, серед яких було багато наших друзів і справжніх українських стімпанкерів, людей старшого віку і дітей, які з’їхалися зі всієї країни. Добу, від другої ночі до третьої ночі наступного дня, майже не спавши перед цим, ми провели в пустелі, під спекотним сонцем. Ніхто не здався, всі пройшли шлях від першої секунди – до фіналу, багато хто мав перший досвід зйомок, але виклався на всі сто відсотків. В обідній перерві люди засинали прямо під сонцем, і через пів години сну продовжували зйомки, не показуючи і крапельки втоми. В такі моменти відчуваєш любов людей і ще більшу відповідальність за те, куди ти їх ведеш.
Приємно було працювати з командою Magic Five. Вони показували настільки реалістичні та круті фокуси, що відволікали всю групу від знімального процесу», – прокоментував Тарас Тополя.
«Ми звикли до складних проектiв та напружених зйомок. Але ця робота кинула нам виклик, незважаючи на те, що ми не вперше працювали на межi можливостей людського тiла.
Ми вдячнi командi, що знiмала “Кiно, за дуже цiкавий досвiд – це були першi фокус Magic Five, продемонстрованi у пустелi. А також за змогу попрацювати з талановитими художниками по костюмах i гримерами – вони створили неймовiрно яскравi образ для нашої п’ятiрки.» – Magic Five поділилися враженнями від співпраці з гуртом Антитіла.
Особливу роль у відеороботі відіграють яскраві костюми. Стиль Steampunk найскладніший в кінематографі, бо є не популярним, а атмосферу в ньому створюють саме деталі. У відеороботі представлено майже сто костюмів, які не повторюються і кожен органічно з’єднаний з типажем кожного героя. Півтора місяця над костюмами працювали Мар’яна Слов’янська та Ганна Черкашина, а також актори та представники Steampunk спільноти в Україні, які були задіяні в кліпі з власними костюмами.
Режисером відеокліпу «Кіно» виступив Сергій Вусик, з підтримкою і порадами у всьому процесі вірних друзів, художників і режисерів: Ростислав Васильєв та Олексій Веренчик. Оператор – Шатохін Антон. Продюсування зйомок Антитіла здійснили, як завжди, колективно. Автори ідеї та підбір акторів: Тарас Тополя і Сергій Вусик. Музика та аранжування – Максим Сиволап. Слова – Тарас Тополя.
«Кіно» – це перша композиція після виходу альбому «Hello» у підтримку якого триває тур містами України. У зв’язку з карантином він був призупинений і днями Антитіла оголосять нові дати концертів. Але перший післякарантинний концерт відбудеться вже 9 серпня в Одесі, на Морвокзалі, де можна буде почути нову пісню наживо.
Паливний партнер – Мережа АЗС «KLO»
Рентал компанія – ZODIAC Film
Водний партнер – ТМ “Моршинська” і MyWatershop
Режисерська група – Сергій Вусик, Ростислав Васильєв, Олексій Веренчик;
Продюсери – Сергій Вусик, Катерина Нєчаєва, Дмитро Жолудь, Дмитро Водовозов;
Оператор камери – Антон Шатохін;
Фокуспулер / механік камери – Тарас Хрищенюк;
Оператори дрона – Дмитро Колос та Валерій Вергелесов / FLY CARLSON Aerial Broadcasting;
Художник по світлу – Ростислав Васильєв;
Помічники художника по світлу – Михайло Лісовський, Микола Реуков;
Художник з костюмів – Мар’яна Слов’янська;
Помічник художника з костюмів – Ганна Черкашина;
Художник з реквізиту – Віктор Бучковський / Buchkovskiy Art Department;
Бутафорія та реквізит – Микола Русович Сергій Карій / Buchkovskiy Art Department;
Художник з реквізиту та декоратор – Нєчаєва Катерина;
Піротехніки – Денис Уреньов, Оксана Прохненко, Максим Рибалко;
Художник по гриму – Дар’я Духнівська;
Асистенти по гриму – Анна Кандиба, Інга Новікова, Галина Чирко, Марія Литюга, Михайло Чирко;
Адміністратори та помічники продюсерів – Сергій Шаповал, Денис Федюнін, Олександр Гадомський, Лопушинський Андрій, Альона Гармаш;
Режисер монтажу – Сергій Вусик;
Кольорокорекція – Аліна Борщьова;
Post Production – Олексій Веренчик / HEADSHOT Studio;
PR – Альона Гармаш;
SMM – Анна Долинська;
Музика – Максим Сиволап та Тарас Тополя;
Слова – Тарас Тополя;
Аранжування – Максим Сиволап;
Зведення – Дмитро Хомулко «Bobina Records»;