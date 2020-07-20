Є півтора мільйона тонн запорізького зерна!

У нашій області триває збиральна компанія ранніх зернових, зернобобових та технічних культур. У поточному році по всіх категоріях господарств області належить зібрати ранні зернові на площі 920,1 тисячі гектарів. Зокрема, озимої пшениці – 667,5 тисячі, озимого ячменю – 77,2 тисячі, ярого ячменю – 114,8 тисячі гектарів, гороху – 57,1 тисячі гектарів, жита – 670 гектарів, вівса – 1122 гектари, ярої пшениці – 1633 гектари. Озимий ріпак хлібороби зберуть на 105,7 тисячі гектарів, ярий ріпак – на 788 гектарах. Про це повідомили фахівці Департаменту агропромрозвитку облдержадміністрації.
Станом на 20 липня хлібороби області скосили та обмолотили ранні зернові й зернобобові культури на площі 567,1 тисячі гектарів (61,6 відсотка від запрограмованого). Валовий збір склав 1603,8 тисячі тонн при урожайності 28,3 центнера на круг. Отже, в день виходу газети аграрії області повинні намолотити два мільйони тонн зерна. Зокрема, озиму пшеницю зібрали вже на площі 385,1 тисячі гектарів, валовий збір склав 1171,7 тисячі тонн при урожайності 30,4 центнера з гектара.
Озимий ячмінь по області скосили та обмолотили на площі 67 тисяч гектарів (87 відсотків від запланованого), валовий збір склав 215 тисяч тонн при урожайності 32,1 центнера з гектара. Ярий ячмінь дає врожайність 20,9 центнера на круг. Його зібрали на 64,5 тисячі гектарів. Горох обмолотили на площі 49,6 тисячі гектарів (87 відсотків від необхідного), валовий збір клав 80,5 тисячі тонн при урожайності 16,2 центнера з гектара.
Урожайність жита дорівнює 26,2 центнера на круг, вівса – 16,9, ярої пшениці – 23,4 центнера з гектара.
Зібрали механізатори 72 відсотки площ озимого ріпаку (75,8 тисячі гектарів). Урожайність цієї культури – 17,8 центнера на круг. Отримали 135,2 тисячі тонн зерна.