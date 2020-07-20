Офіційно: Внесені зміни до порядку отримання допомоги по частковому безробіттю

Внесені зміни до порядку отримання допомоги по частковому безробіттю
Відтепер таку допомогу можуть отримати і працівники, які вимушені були перебувати у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину, та ті, які отримували оплату часу простою відповідно до ст. 113 Кодексу законів про працю України.
Зміни затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №600 від 15 липня 2020 року, які змінили норми Порядку, затверджені Постановою КМУ №306 від 22 квітня 2020 року
Так, станом на 20.07.2020 року більше 7000 підприємств ( в т.ч ФОП – 6000) Запорізької області отримали позитивні рішення щодо надання домопоги по частковому безробіттю, в результаті чого для 13400 особи будуть збережені робочі місця.
Вже профінансовано на ці цілі 68,5 млн грн..
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)213-11-47