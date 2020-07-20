Спостерігайте яскраву комету Неовайс – C/2020 F3 (NEOWISE)

Ця комета, C/2020 F3 (NEOWISE), була відкрита 27.03.2020 року космічною інфрачервоною обсерваторією NEOWISE. Перигелій (найближча до Сонця точка своєї орбіти) комета пройшла 03.06.2020 року на відстані 44,1 млн. км. Ця точка знаходиться всередині орбіти Меркурія, який обертається навколо Сонця на середній відстані 57,9 млн.км. Афелій комети (найдальша від Сонця точка своєї орбіти) знаходиться на відстані 81,3 млрд. км. Для порівняння, до карликової планети Плутон відстань становить 5,9 млрд. км. На мінімальній відстані від Землі 103,5 млн. км комета пролетить 23 липня. Після проходження кометою перигелію вчені думали, що кометне ядро розпадеться на окремі фрагменти як у багатьох попередніх подібних комет і комети не стане, але цього не трапилось і ось ми (жителі північної півкулі Землі) маємо тепер можливість милуватись красунею неозброєним оком. Зараз яскравість комети з великими, до 10 градусів двома хвостами така як у Полярної зорі – 2 зорана величина. Прямий і не широкий хвіст цієї комети складається з газу, а зігнутий і широкий з пилу. Наступний раз комета прилетить до нас через 6800 років, так що пропускати таке видовище точно не варто, оскільки невідомо коли буде наступна яскрава комета. Останній раз яскраві комети можна було спостерігати у 1996 (Хіакутаке) і 1997 (Хейла – Боппа) роках. Спостерігати комету C/2020 F3 (NEOWISE) можна з вечора і до ранку. Комету можна спостерігати практично цілу ніч, але в години близькі до півночі спостереженням заважає поглинальна дія земної атмосфери. Тож найкращі години для спостережень це ввечері, комету видно на північному – заході нижче від ковша В.Ведмедиці. Під ранок комету можна спостерігати на північному – сході. Вранці можна милуватись не тільки кометою, а і яскравою Венерою, Марсом Переміщається вона від сузір’я Візничого до сузір’я В.Ведмедиці, під її ковшом (В.Ведмедиці) буде до 30 липня.
Хто має біноклі або телескопи використайте їх для спостережень. А той хто має дзеркальний фотоапарат і штатив може отримати чудові фотографії комети на фоні земних пейзажів. Експозиція при зйомці нерухомим фотоапаратом з короткофокусним об’єктивом (в залежності від світлосили об’єктива) на штативі повинна бути від 2 до 10 секунд. Чистого неба і вдалих всім спостережень хвостатої красуні!
В.Мормиль вчитель Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Запорізької області, 45 років був керівником астроклубу «Вега».