Запоріжці задекларували понад два мільярди гривень

Упродовж кампанії “Декларування 2020” мешканці регіону подали 49872 декларації про доходи за минулий рік, що на 146 більше, ніж торік. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, запоріжці задекларували 2 мільярди 283 мільйони гривень, що перевищило показник попереднього року на 367 мільйонів.
За результатами декларування до бюджетів надійде 89,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 11,8 мільйона гривень військового збору.
Серед найактивніших декларантів – громадяни, які отримували прибутки від продажу власної сільськогосподарської продукції, вони подали 32231 декларацію на загальну суму 261 мільйон. Від спадкоємців надійшло 1897 декларацій, від продавців нерухомості – 1865, від тих, хто отримував прибутки від здавання нерухомості внайм – 1331, від продажу рухомого майна до податкової служби направлено 1265 звітів.
Мільйонні статки за 2019 рік задекларували 247 осіб, порівняно з минулим роком кількість гривневих “мільйонерів” збільшилась на 69. Із задекларованої ними суми до бюджету буде сплачено 35,5 мільйона гривень податків.
Нагадаємо, податкові зобов’язання, визначені у деклараціях, необхідно сплатити до 1 жовтня 2020 року.
Для тих, хто не встиг подати декларацію про майновий стан і доходи і при цьому не бажає відвідувати інспекцію за місцем реєстрації, зробити це можна через Електронний кабінет платника: https://cabinet.tax.gov.ua. Користувачам онлайн сервісу пропонуємо переглянути відеоурок “Декларування доходів фізичними особами”: https://www.youtube.com/watch?v=YOhECvfE0Z4&t=8s.
Головне управління ДПС у Запорізькій області