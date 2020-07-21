Лише 0,9% неповнолітніх засуджених не довели своє виправлення під час перебування на обліку служби пробації України

Ми вже звикли до висловів «ювенальний суддя», «ювенальний прокурор», «ювенальна превенція». Сьогодні поінформуємо про «ювенальну пробацію».
Понад 3 роки у великих містах України успішно функціонує 1️4️ спеціальних центрів ювенальної пробації, створених за моделлю ювенальної пробації Канади. У м. Запоріжжі та Мелітополі функціонують 2 таких центри, один з яких створено за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади у рамках українсько-канадського проекту «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні», що виконувався Агрітім Канада Консалтинг Лтд., та канадського проєкту «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» EDGE. На базі цих центрів не лише працюють з дітьми, а й впроваджують нові ефективні пробаційні методики для роботи з неповнолітніми.
- Перевагою пробації відносно неповнолітніх є те, що їх ресоціалізація і виправлення проводяться в громаді, без ізоляції від суспільства, вилучення із сім’ї, що дозволяє запобігти травматичному впливу ув’язнення.
Впродовж 2019 року 2248 неповнолітніх засуджених пройшли по обліку органів пробації України, з яких лише 59 (2,6%) вчинили нові злочини. Протягом I півріччя 2020 року цей показник вже становить 0,9 % – лише 15 із 1581 правопорушників, які пройшли по обліку органів пробації, повторно вчинили правопорушення.
У Запорізькій області у поточному році пройшло по обліку органів пробації 70 (1,5%) неповнолітніх підоблікових, лише 1 підліток вчинив новий злочин.
У роботі з підлітками широко використовуються пробаційні програми, які мають на меті формування життєвих навичок, профілактику шкідливих звичок, зміну прокримінального мислення, подолання агресивної поведінки. Пробаційні програми для неповнолітніх розроблені з урахуванням їх вікових, психологічних та фізіологічних особливостей.
На даний час на обліку в органах пробації Запорізької області перебуває 41 неповнолітній, 14 з яких – на обліках в центрах ювенальної пробації.
Пробація України Probation in Ukraine
Детальніше про впровадження пробації в Україні дивіться за посиланням https://www.facebook.com/proba
tion.ua/ та https://www.probation.gov.ua/
Філія Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області