Прошу слова! Українці Німеччини вимагають належної реакції від української влади і суспільства на провокацію київських випускників

Прошу слова! Українці Німеччини вимагають належної реакції від української влади і суспільства на провокацію київських випускників

В мережі появилося відео від випускників  Київської школи №90, які щойно здали  ЗНО. В цьому відео абітурієнти висловлюють свою ненависть до української історії, до кримських татар, ставлення до Криму як частину РФ, а також ненависть до законів України щодо здачі екзаменів. Усі особи розмовляли лише мовою ворога.

Відео можна переглянути за посиланням:

https://www.facebook.com/100004111636825/videos/1742819542531750/UzpfSTEwMDAwMjY3MzEzODg5MjozMDI4MDcxMjkwNjI1Mjc5/?id=100002673138892

 

Представники громадської організації з Німеччини   «Український Форум (Ukraine Forum e.V.)» написали своє звернення до директора  зазначеної школи, до Міністерства освіти і науки  України, до мера міста Київ, до керівників  шкіл вищих ступенів, університетів та вищих учбових закладів Києва з вимогою  розібратися в цьому випадку і негайно вжити відповідні заходи.

 

«Шановні!

 Прошу подивитися це відео і негайно дати вашу належну оцінку!
Це жахливо чути від випускників Київської школи № 90, вул Лаврівска, 2. Як  стало можливим таке гидке, бридотне, потворне виховання молоді!!! Хто ці педагоги, батьки? Звідки  визирнули такі  обмежені особистості, які української мови не знають, нецензурною лексикою в кожному реченні послуговуються, ненавидять історію України, кримських татар, Крим руським називають?!!!  Як таке можливо відбуватися  на 7-му році війни?!!!!
Ми, українці з Німеччини, просимо негайного розслідування цього факту і вимагаємо неодмінно переглянути оцінки цих молодих ворожих осіб! Наполягаємо, щоб  цю тему підняти у вас між вчителями та батьками,  а також обговорити на загальношкільних зборах.
Про такий прецедент варто говорити  в пресі як про  тему, щоб вчителі і  батьки задумалися і почали працювати над вихованням підростаючого покоління.

Лише коли ми будемо послідовні і уважні до подібних проявів, то змусимо своїх ворогів  в середині країни  принаймні поважати нас, українців, нашу вітчизну –  Україну».

 

Любов Покотило,

членкиня організації Ukraine Forum(Німеччина)

 

 

 

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