Прошу слова! Українці Німеччини вимагають належної реакції від української влади і суспільства на провокацію київських випускників

В мережі появилося відео від випускників Київської школи №90, які щойно здали ЗНО. В цьому відео абітурієнти висловлюють свою ненависть до української історії, до кримських татар, ставлення до Криму як частину РФ, а також ненависть до законів України щодо здачі екзаменів. Усі особи розмовляли лише мовою ворога.
Відео можна переглянути за посиланням:
https://www.facebook.com/100004111636825/videos/1742819542531750/UzpfSTEwMDAwMjY3MzEzODg5MjozMDI4MDcxMjkwNjI1Mjc5/?id=100002673138892
Представники громадської організації з Німеччини «Український Форум (Ukraine Forum e.V.)» написали своє звернення до директора зазначеної школи, до Міністерства освіти і науки України, до мера міста Київ, до керівників шкіл вищих ступенів, університетів та вищих учбових закладів Києва з вимогою розібратися в цьому випадку і негайно вжити відповідні заходи.
«Шановні!
Прошу подивитися це відео і негайно дати вашу належну оцінку!
Це жахливо чути від випускників Київської школи № 90, вул Лаврівска, 2. Як стало можливим таке гидке, бридотне, потворне виховання молоді!!! Хто ці педагоги, батьки? Звідки визирнули такі обмежені особистості, які української мови не знають, нецензурною лексикою в кожному реченні послуговуються, ненавидять історію України, кримських татар, Крим руським називають?!!! Як таке можливо відбуватися на 7-му році війни?!!!!
Ми, українці з Німеччини, просимо негайного розслідування цього факту і вимагаємо неодмінно переглянути оцінки цих молодих ворожих осіб! Наполягаємо, щоб цю тему підняти у вас між вчителями та батьками, а також обговорити на загальношкільних зборах.
Про такий прецедент варто говорити в пресі як про тему, щоб вчителі і батьки задумалися і почали працювати над вихованням підростаючого покоління.
Лише коли ми будемо послідовні і уважні до подібних проявів, то змусимо своїх ворогів в середині країни принаймні поважати нас, українців, нашу вітчизну – Україну».
Любов Покотило,
членкиня організації Ukraine Forum(Німеччина)