У розслідуванні слідчих податкової міліції перебуває 98 кримінальних проваджень

У першому півріччі співробітники слідчих підрозділів Головного управління ДФС у Запорізькій області розслідували 98 кримінальних проваджень, з яких 53 – відносились до категорії тяжких, у тому числі, 31 – за ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах. До суду з обвинувальним актом направлено 8 проваджень. Для звільнення осіб від кримінальної відповідальності спрямовано 5 матеріалів, два з яких у зв’язку із повним відшкодуванням збитків.
Завдяки заходам, які вжили працівники податкової міліції, відшкодовано єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також шкоду, завдану державі через несвоєчасну сплату, на суму 6 мільйонів гривень.
Також з метою компенсації заподіяних збитків накладено арешт на майно загальною вартістю 9,7 мільйона гривень.
Співробітники оперативних підрозділів викрили 29 злочинів. За результатами відпрацювання СГД, які користувались послугами з мінімізації сплати податків, стягнуто 15,9 мільйона гривень.
У рамках операції “Акциз-2020” ліквідовано чотири “підпільні цехи” з виробництва товарів підакцизної групи, зокрема, два спеціалізувалися на виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв, ще у двох виготовляли спирт, який у подальшому реалізовували через мережу Інтернет, а також з використанням акаунтів у різних мобільних додатках. Із незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму 26,5 мільйона. Відповідно до судових рішень конфісковано продукції вартістю 2,6 мільйона.
Головне управління ДФС у Запорізькій області