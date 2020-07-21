Запорізькі журналісти закликають віце-прем’єра Михайла Федорова підтримати протести проти законопроекту «Про медіа»

Сергій Томіленко, голова НСЖУ
Запорізька обласна організація Національної спілки журналістів України, працівники мас-медіа області висловлюють занепокоєння небезпечною для демократії та свободи слова тенденцією, яка чітко прослідковується у законопроекті «Про медіа». Документ не спрямований на утвердження свободи слова в Україні, йдеться у відкритому зверненні журналістів до голови парламентського комітету Микити Потураєва та до віце-прем’єр-міністра, голови Запорізької обласної організації партії «Слуга народу» Михайла Федорова. Під час кампанії з місцевих виборів у Запорізькій області автори звернення закликають представників партії «Слуга народу» до активного спілкування з працівниками місцевих ЗМІ щодо реальних потреб українських медіа та журналістів.
«Вважаємо за необхідне також зазначити, що друковані місцеві ЗМІ потребують сьогодні не державного регулювання (це найперше, до чого уперто звертається кожна влада), а підтримки держави, реалізації заходів із дієвої допомоги місцевим медіа», – йдеться у зверненні запорізьких журналістів.
Також у документі критикується бюджетне утримання «мовників громад», якими виступатимуть місцеві телерадіокомпанії, та суттєве розширення повноваження медіа-регулятора.
«Це цілком залежна від влади організація, оскільки ж нею і призначається», – характеризується у зверненні Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення. «Її повноваження щодо регулювання та контролю за поширенням інформації, причому не тільки телерадіомовників, а й будь-якої інформаційної діяльності, включаючи розповсюдження інформації друкованими ЗМІ, є надмірними. До чого це призводить, ми вже не раз бачили на прикладах закриття «нелояльних» до влади телеканалів. Надання Національній Раді з питань телебачення та радіомовлення можливості вимикати чи блокувати ЗМІ означатиме запровадження цензури в медіа».
Автори звернення додають: чинне законодавство про ЗМІ потребує оновлення, бо медійний простір за останні роки зазнав вагомих змін, значне місце посіли інтернет-ЗМІ, онлайн-медіа, соціальні мережі. Але нове медійне законодавство не повинно створювати ризики для свободи слова в Україні.
Відкрите звернення щодо законопроекту «Про медіа» підписали голова Запорізької обласної організації НСЖУ, заслужений журналіст України Наталія Кузьменко, головний редактор газети «Запорізька правда» Наталія Зворигіна, директор – головний редактор ТОВ МЦ «Газета «Таврія» (Токмак) Людмила Арман, головний редактор газети «Південна зоря» (Бердянськ) Заслужений журналіст України Віктор Михайличенко, Редактор сайту «Приморка.City», директор ТОВ «Південна зоря» (м. Бердянськ, Приморськ) Юлія Тисленко, головний редактор газети «Наше місто – Токмак» Віталій Голод, головний редактор газети «Новий день», (м. Мелітополь) заслужений журналіст України Діляра Кудусова, головний редактор газети «Трудова слава» (м. Оріхів) Світлана Карпенко, головний редактор газети «Червоний промінь», заслужений журналіст України (Запорізький р-н) Ольга Якименко, директор ТОВ «Редакція газети «Приазовская новь» Леонід Тимофєєв, головний редактор газети «Роз-інформ» (Розівка) Людмила Подрєз, головний редактор газети «Рідний край» (Більмак) Костянтин Причиненко, головний редактор газети «Пологівські вісті» (м. Пологи) Ірина Лісова, головний редактор сайту «Журналіст» ЗОО НСЖУ Валентина Манжура
Нагадаємо, що заступниця голови фракції Євгенія Кравчук у червні повідомила, що партія “Слуга народу” обрала голову Запорізької обласної організації партії, яким став Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації родом з Василівки. Він закінчив Запорізький національний університет. У 2013 році заснував діджитал-агентство SMMStudio.
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