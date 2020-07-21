Запорізький бізнес сплатив майже 1,8 мільярда гривень ПДВ

За шість місяців запорізькі компанії і підприємці перерахували до державного бюджету 1 мільярд 771 мільйон гривень податку на додану вартість (не враховуючи дані великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, який підкреслив, що представники бізнесу збільшили сплату до минулорічного показника на 190 мільйонів або на 12 відсотків.
Лише у червні до державної скарбниці було спрямовано чверть мільярда гривень ПДВ.
У першому півріччі більшу частину надходжень забезпечили платники м. Запоріжжя – 987 мільйонів. Суб’єкти господарювання м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів направили до бюджету 140 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 138 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – майже 77 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 74,6 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 64,6 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 64,6 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – понад 62 мільйони тощо.
Станом на 1 липня в ГУ ДПС у Запорізькій області зареєстровано 10284 платника ПДВ, серед яких 9318 юридичних осіб та 966 фізичних осіб-підприємців. Порівняно з минулим роком кількість суб’єктів господарювання зросла на 276.
Головне управління ДПС у Запорізькій області