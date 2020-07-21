Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №28 від 23.07.2020

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Друзі! У четвер, 23 липня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Черговий раунд судових перегонів у Господарському суді Запорізької області відбудеться 5 серпня 2020року. Початок об 11.00. Про його результати ми неодмінно повідомимо наших вболівальників.
Нинішній наш випуск виходить у світ напередодні Дня хрещення Київської Русі, що був оголошений державним святом України. Адже хрещення у ті часи означало прихід цивілізації на наші землі. Відзначається це свято 28 липня – у день пам’яті князя Володимира – хрестителя Київської Русі.
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням: https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про новий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Большуха» – цей оберіг символізує старшу жінку в родині – її мудрість, вміння включати свої внутрішні знання, упевненість у собі, майстерність розпоряджатися господарством, тримати все в домі у порядку. Оберіг «Большуха» спонукає бути гідним керівником, авторитетом і прикладом для оточуючих. Власнику, чи власниці цієї ляльки-мотанки «Большуха» додає розуміння того, що він, чи вона, є хазяїном, чи хазяйкою свого життя.
Магічні деталі( елементи) оберегу: руки в боки ( авторитет); голова переходить у руки (елемент виконано із цільного лоскута натуральної білої тканини) – чіткість думок, узгодженість дій. підтримка роду; пояс – зібраність, відповідальність.
Лялька-мотанка «Большуха» виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Світлани Ольфіренко. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 20х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/05/13/lialka-motanka-ptakh-shchastia/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Чи вбиває демократію COVID-19? Світові медіа настільки захопили теми здоров’я населення та економічні наслідки COVID-19, що вони практично ігнорують питання підвищених політичних та інституційних ризиків. Насправді, якщо ми не будемо обережними, то найбільшою жертвою коронавірусу стане демократія. Деталі у ПравдаЗП в рубриці «На часі»
Піднімаємо й інші важливі соціальні проблеми.
Уряд підвищив державні соціальні стандарти та гарантії. Кому, коли і на скільки – дізнайтесь із нашої публікації у рубриці «Соціальний ракурс!
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя та історія.
Як зміниться наше життя через 10 років і до чого тут коронавірус? Фахівці-футорологи спробували візуалізувати, яким може бути життя людини в місті через 10 років. Подробиці у рубриці «Думки вголос».
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Сімейний бізнес на… ромашках. Як подружжя фермерів з Оріхівщини заробляє на лікарських рослинах – читайте у нашій рубриці «на своїй землі»
Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля
У нинішньому випуску розкажемо про нову експозицію у виставковій залі обласної Спілки художників України. Буде цікаво.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» її ведучий Олександр Максимов здивує своїх читачів розповіддю про…небесний КАМАЗ. Де таке можна побачити? Читайте «ПравдуЗП»!
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.