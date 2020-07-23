Аферисти намагаються ошукати запорізьких платників податків

Аферисти намагаються ошукати запорізьких платників податків

Днями на території регіону невідомі особи телефонували представникам бізнесу та, представляючись працівниками податкової служби, просили перерахувати певну суму коштів на банківський рахунок в якості допомоги для “врегулювання” питань під час перевірки.

Зокрема, такі факти зафіксовані у м. Енергодар.

Останній номер телефону, з якого надходили “пропозиції”: 050 836-57-09.

Вкотре застерігаємо платників, подібними шахрайськими схемами аферисти намагаються ошукати суб’єктів господарювання, тому про ці факти слід негайно повідомляти правоохоронні органи.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Кримінал