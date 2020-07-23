Аферисти намагаються ошукати запорізьких платників податків

Днями на території регіону невідомі особи телефонували представникам бізнесу та, представляючись працівниками податкової служби, просили перерахувати певну суму коштів на банківський рахунок в якості допомоги для “врегулювання” питань під час перевірки.
Зокрема, такі факти зафіксовані у м. Енергодар.
Останній номер телефону, з якого надходили “пропозиції”: 050 836-57-09.
Вкотре застерігаємо платників, подібними шахрайськими схемами аферисти намагаються ошукати суб’єктів господарювання, тому про ці факти слід негайно повідомляти правоохоронні органи.
Головне управління ДПС у Запорізькій області