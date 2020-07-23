«KIRILLOVKA-FEST» збирає друзів

З 25 по 29 серпня, на узбережжі Азовського моря пройде Всеукраїнський фестиваль «KIRILLOVKA-FEST».
Для участі запрошуються творчі колективи з різних куточків України, які зможуть показати свою майстерність у 5 різних номінаціях.
Протягом трьох днів у Будинках культури Кирилівки проходитимуть конкурсні перегляди номерів творчих колективів та солістів. А вже 29 серпня відбудеться нагородження переможців.
Також в цьому році, внаслідок ситуації, що склалася у світі із пандемією коронавірусу, можлива і дистанційна участь у фестивалі. Для цього потрібно зареєструватися, а після, в зазначений термін, прислати свої номери на електронну адресу або викласти їх на youtube.
Заявки на участь, запитання та пропозиції приймаються за тел.: +380671090365 або +380966129937 — оргкомітет або на електронну адресу: kirillovka-fest@ukr.net з поміткою Фестиваль.