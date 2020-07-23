Суспільне транслюватиме літургію та молебень із нагоди 1032-ї річниці хрещення Руси-України

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З 9:00 до 11:30 у Свято-Михайлівському кафедральному соборі відбудеться божественна літургія з нагоди 1032-ї річниці хрещення Київської Руси-України й Дня пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира.
З 13:00 до 14:00 глядачі побачать молебень біля пам’ятника святому рівноапостольному князеві Володимиру на Володимирській гірці.
UA: КУЛЬТУРА
О 12:30 покажуть запис одразу двох частин служби: у Свято-Михайлівському кафедральному соборі й біля пам’ятника князю Володимиру. Повтор дивіться о 19:00.
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UA: КРИМ та регіональні телеканали покажуть трансляцію молебню з Володимирської гірки з 13:00 до 14:00.
Зазначимо, через карантинні обмеження цьогоріч захід відбудеться без хресної ходи.
Нагадаємо, із кінця березня три загальнонаціональні телеканали UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА та UA: КРИМ, а також усі регіональні телеканали Суспільного мовника транслюють щотижня з п’ятниці по неділю богослужіння й інші обрядові заходи, щоб допомогти задовольнити духовні потреби вірян, які через карантинні обмеження не мають змоги відвідувати храми.
Джерело: UA: Суспільне мовлення