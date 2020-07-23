Суспільне транслюватиме літургію та молебень із нагоди 1032-ї річниці хрещення Руси-України

Суспільне транслюватиме літургію та молебень із нагоди 1032-ї річниці хрещення Руси-України

У вівторок, 28 липня, загальнонаціональні телеканали UA: ПЕРШИЙUA: КУЛЬТУРА та UA: КРИМ, а також регіональні канали покажуть богослужіння з нагоди Дня хрещення Київської Руси-України. Службу очолить митрополит Православної церкви України Епіфаній.

Читайте також: Шведські колеги допомагають розвиватися Суспільному в діджиталі

UA: ПЕРШИЙ

З 9:00 до 11:30 у Свято-Михайлівському кафедральному соборі відбудеться божественна літургія з нагоди 1032-ї річниці хрещення Київської Руси-України й Дня пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира.

З 13:00 до 14:00 глядачі побачать молебень біля пам’ятника святому рівноапостольному князеві Володимиру на Володимирській гірці.
 
UA: КУЛЬТУРА

О 12:30 покажуть запис одразу двох частин служби: у Свято-Михайлівському кафедральному соборі й біля пам’ятника князю Володимиру. Повтор дивіться о 19:00.

Читайте також: 20 нових проєктів для регіонального мовлення Суспільного запустили у виробництво

UA: КРИМ та регіональні телеканали покажуть трансляцію молебню з Володимирської гірки з 13:00 до 14:00.

Зазначимо, через карантинні обмеження цьогоріч захід відбудеться без хресної ходи.

Нагадаємо, із кінця березня три загальнонаціональні телеканали UA: ПЕРШИЙUA: КУЛЬТУРА та UA: КРИМ, а також усі регіональні телеканали Суспільного мовника транслюють щотижня з п’ятниці по неділю богослужіння й інші обрядові заходи, щоб допомогти задовольнити духовні потреби вірян, які через карантинні обмеження не мають змоги відвідувати храми.
 

Джерело: UA: Суспільне мовлення

Анонси та події