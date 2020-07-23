Український Жіночий Конгрес онлайн: нова реальність – нові можливості

23 липня відбувся Український Жіночий Конгрес. В заході взяли участь міжнародні та українські політикині та політики, представниці міністерств, експертки і експерти, представниці та представники міжнародних організації, громадських організацій. Вперше захід відбувся повністю онлайн для дотримання необхідних заходів безпеки.
Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» підготував інформацію за результатами трьох дискусійних панелей Конгресу.
Захід відкрила Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, співголова МФО «Рівні можливості» у Верховній Раді України.
Дискусійна панель 1.
МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020: ЧИ БУДЕ БІЛЬШЕ ЖІНОК У ПОЛІТИЦІ?
Головне досягнення – офіційно затверджена гендерна квота 40% представниць/представників однієї статі в партійному списку. Без дотримання гендерної квоти партія не буде зареєстрована! Зменшено в 9 раз виборчу заставу порівняно з минулим роком і цю заставу буде платити партія.
Головні виклики – гендерні стереотипи, сексизм у політиці, невпевненість жінок у власних силах (незважаючи на високий фаховий рівень), корупція в політиці і доступ до ресурсів.
Найяскравіші цитати та рекомендації жінкам:
“Це переломний момент в історії України. У нас в Америці в 2018 році на місцевих виборах жінки мобілізувалися і отримали найпотужніше представництво. Використайте цей шанс, який надають квоти. Місцеві вибори дуже важливі!” Мішель МАКГРОРТІ, екс-політична радниця, EMILY’s List (США).
“Жінки використовують інноваційні підходи в різних сферах. Будьте впевненими у своїх силах! Просто робіть це! Віола фон КРАМОН, Депутатка Європейського парламенту (Берлін).
“Жінки – це майбутнє України. Без участі жінок неможливо побудувати державу” Доріс ПАК, Президентка жіночого крила Європейської народної партії.
“Ми маємо запропонувати суспільству суспільству нову модель поведінки і світогляду, в центрі якого – рівні права та можливості”. Інна Совсун (Голос).
На першій дискусійній панелі “Місцеві вибори 2020: чи буде більше жінок у політиці?” виступили міжнародні та українські політикині, політики, політичні експерти: Віола фон КРАМОН, Депутатка Європейського парламенту (Берлін), Доріс ПАК, Президентка жіночого крила Європейської народної партії, Мішель МАКГРОРТІ, екс-політична радниця, EMILY’s List (США), Ольга АЙВАЗОВСЬКА, Голова правління, ОПОРА, представниці та представник МФО “Рівні можливості” у Верховній Раді України – Олексій Жмеренецький (Слуга народу), Вікторія Сюмар (Європейська солідарність), Інна Совсун (Голос).
Дискусійна панель 2.
«ЖІНКИ І ЧОЛОВІКИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОТРЕБИ І СТВОРИТИ БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ЖИТТЯ?»
Коронавірус непропорційно вплинув на жінок і чоловіків у всьому світі та в Україні. Саме жінки та дівчата найбільше постраждали від коронавірусу та його впливу на життя суспільства. Цій темі була присвячена друга дискусійна панель Українського Жіночого Конгресу онлайн.
82% медичних і соціальних працівників в Україні – жінки, у світі – 70%. Кількість звернень до поліції щодо випадків домашнього насильства збільшилося на 28%. Офіційно зареєстровано 3 мільйони безробітних, неофіційні цифри значно більші. Найбільше постраждав малий і середній бізнес, який очолюють переважно жінки, бо жінки були вимушені доглядати за дітьми, родичами похилого віку, виконувати неоплачувану домашню роботу. Враховуючи гендерний розрив у оплаті праці, часткову, короткострокову та особливо неофіційну зайнятість жінок, питання економічної спроможності жінок або навіть виживання постає дуже гостро, особливо якщо в сім’ї заробляє гроші лише жінка.
Щоб вирішити цю проблему, потрібні спільні зусилля влади, громадського сектору та бізнесу.
«В Україні за європейськими стандартами впроваджується зонування регіонів за рівнем небезпеки коронавірусу. Це дасть можливість зробити адаптивний карантин ще більш гнучким, що сприятиме відновленню економіки». Ольга Стефанішина, віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України.
«Важливим для максимального залучення жінок в економічну сферу є гнучкий робочий час та підтримка жіночого підприємництва – малого та середнього бізнесу». Юлія Клименко, народна депутатка України.
«Жінки-поліцейські під час пандемії також знаходяться в зоні високого ризику зараження коронавірусом. Однак, порівняно з медиками та соціальними працівниками, це питання дуже рідко піднімається і йому не приділяється достатня увага» Катерина Павліченко, заступниця Міністра внутрішніх справ України.
«Реагування на кризу має бути інклюзивним і рівноправним», Дафіна Герчева, постійна представниця ПРООН в Україні.
«В США 10 мільйонів доларів були перенаправлені на подолання наслідків коронавірусу, зокрема, підтримку малого і середнього бізнесу. Цікавим є досвід Новоукраїнської ОТГ, яка виділила 11 мільйонів гривень на впровадження програми щодо рівних прав і можливостей в громаді, в якій враховується питання непропорційного впливу пандемії на жінок і чоловіків» Ренді Алі, USAID
В дискусії взяли участь Ольга Стефанішина, віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України, Юлія Клименко, народна депутатка України, Катерина Павліченко, заступниця Міністра внутрішніх справ України, Ольга Руднєва, директорка Фонду Олени Пінчук, Наталія Ємченко, директорка по зв’язкам з громадськістю SCM, Дафіна Герчева, постійна представниця ПРООН в Україні, Ренді Алі, USAID.
ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ 3.
ЕФЕКТИВНЕ ЛІДЕРСТВО У БОРОТЬБІ З ПАНДЕМІЄЮ
В часи кризи, як ніколи, потрібне ефективне лідерство. Успішним досвідом лідерства поділилися учасниці третьої дискусійної панелі Українського Жіночого Конгресу онлайн.
«Лідерство – це почути людей, дізнатися, що їм потрібно та врахувати це в подальшій роботі. Система аналізу потреб, зокрема, гендерний аналіз нам дуже допомогла у розробці ефективних заходів для запобігання та протидії пандемії. Наш прем’єр-міністр Джастін Трюдо сам пройшов через це випробування – він сам доглядав дітей, коли дружина лікувалася від коронавірусу. Цей власний досвід сприяє розумінню проблем, з якими стикаються люди, хворі на коронавірус» Лариса Галадза, Надзвичайна та Повноважна Амбасадорка Канади в Україні.
«Ми проводимо широку інформаційно-роз’яснювальну роботу серед жителів громади – щоденна інформація про рівень захворюваності в громаді на сайті, передачах, газеті, видаємо інформаційні флаєри. На передовій боротьби з коронавірусом у нас і жінки і чоловіки. Проводимо спільні наради, тренінги для відпрацювання дій у разі погіршення ситуації. Ефективно спіпрацюємо з підприємствами, які допомагають медичним закладам» Олена Жадько, голова Марганецької міської ОТГ.
«Серед лікарів 63% жінок, а серед медичного персоналу середньої медичної ланки 93% жінок. Саме завдяки кропіткій праці, відданості та небайдужості вберегли багато людей. Звертаємося з проханням: будь ласка, дотримуйтеся рекомендацій МОЗ, це допоможе зберегти здоров’я та життя» Ірина Садов’як, перша заступниця Міністра охорони здоров’я.
«Коронавірус показаав всі дірки соціальної сфери, яку зазвичай сприймали як пенсії та виплати. Соціальні послуги, ти більше, гендерно чутливі, не були налаштовані. Варто відзначити – до коронавірусу в нас було зареєстровано 22 000 сімей у складних життєвих обставинах, після перших двох тижнів – 60 000 таких сімей, які не мають коштів. Зараз відкриваємо в Києві другий кризовий центр для осіб, постраждалих від насильства» Марина Хонда, заступниця голови Київської міської державної адміністрації.
«Ми, жінки одразу активно долучилися до аналізу потреб, консультацій з лікарями та формування і закупівлю необхідного обладнання для медичних закладів. Чоловіки-керівники дослухалися до нас і враховували всю цю інформацію. Об’їздили кожну лікарню, ФАП, села, роз’яснювали людям важливість дотримання заходів безпеки, особливо у віддаленій сільській місцевості» Уляна Ткаченко, депутатка Хмельницької обласної ради.
Представниця МФО «Рівні можливості» у Верховній Раді України Марія Іонова під час урочистого закриття Конгресу публічно озвучила Резолюцію за результатами Українського Жіночого Конгресу. Ця Резолюція наголошує на:
- важливості дотримання гендерної квоти на місцевих виборах всіма учасниками виборчого процесу,
- створення рівних умов і можливостей для жінок на виборах,
- протидії сексизму, в тому числі, в медіа,
- дотримання всіх заходів безпеки
врахування потреб жінок і чоловіків в державній політиці та програмах ,особливо, потреб, викликаних пандемією коронавірусу
Оксана Дроздовська
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.