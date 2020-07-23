За забруднення довкілля запорізькі підприємства сплатили 124 мільйони гривень “екоподатку”

За забруднення довкілля запорізькі підприємства сплатили 124 мільйони гривень "екоподатку"

Упродовж першого півріччя до бюджетів усіх рівнів від запорізьких платників надійшло 124 мільйони гривень екологічного податку (без показників великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). За інформацією начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Романа Афонова, згідно з бюджетним розподілом до державного бюджету спрямовано 66,9 мільйона, до спецфондів місцевих скарбниць – 57,1 мільйона.

Зокрема, підприємства м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів сплатили 100 мільйонів, Запорізького району – 9,2 мільйона, м. Запоріжжя – 5,8 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 2,3 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 1,9 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 1,4 мільйона, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 946 тисяч тощо.

На сьогодні в регіоні нараховується майже 2,5 тисячі платників “екоподатку”.

Зазначимо, податкова декларація з екологічного податку затверджена наказом МФУ від 17.08.2015 № 715. Її невід’ємною частиною є додатки (розрахунки). Зокрема, розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення здійснюється у додатку 1. При цьому для декларування податкових зобов’язань з податку за викиди двоокису вуглецю складається окремий додаток. Декларацію можна переглянути за посиланням: https://tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/ekologichniy-podatok/formi-zvitnosti/64218.html.

Нагадаємо, останній день подання податкових декларацій за ІІ квартал 2020 року – 10 серпня 2020 року, податкові зобов’язання за ІІ квартал необхідно сплатити до 19 серпня.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

 

Економіка