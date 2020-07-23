За забруднення довкілля запорізькі підприємства сплатили 124 мільйони гривень “екоподатку”

Упродовж першого півріччя до бюджетів усіх рівнів від запорізьких платників надійшло 124 мільйони гривень екологічного податку (без показників великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). За інформацією начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Романа Афонова, згідно з бюджетним розподілом до державного бюджету спрямовано 66,9 мільйона, до спецфондів місцевих скарбниць – 57,1 мільйона.
Зокрема, підприємства м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів сплатили 100 мільйонів, Запорізького району – 9,2 мільйона, м. Запоріжжя – 5,8 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 2,3 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 1,9 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 1,4 мільйона, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 946 тисяч тощо.
На сьогодні в регіоні нараховується майже 2,5 тисячі платників “екоподатку”.
Зазначимо, податкова декларація з екологічного податку затверджена наказом МФУ від 17.08.2015 № 715. Її невід’ємною частиною є додатки (розрахунки). Зокрема, розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення здійснюється у додатку 1. При цьому для декларування податкових зобов’язань з податку за викиди двоокису вуглецю складається окремий додаток. Декларацію можна переглянути за посиланням: https://tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/ekologichniy-podatok/formi-zvitnosti/64218.html.
Нагадаємо, останній день подання податкових декларацій за ІІ квартал 2020 року – 10 серпня 2020 року, податкові зобов’язання за ІІ квартал необхідно сплатити до 19 серпня.
Головне управління ДПС у Запорізькій області